　刘荣华：责任重大 勉新贵当称职市议员

(本报斗湖十七日讯)前任州青年体育部长、民政党全国副主席丹斯里拿督刘荣华准将吁请受委的市议员要清楚自己的身份和任务，既然接任此职，就得做一位称职的议员，而非挂名不做事。

他指出，市议员是地方上的立法议员，因此责任重大，地方上的发展和事务上的处理是否惠及人民，就看地方上的小立法议员的服务水平如何。

刘氏是在受该党斗湖区部副主席林德强受委为市议员的礼貌拜会和感谢推荐出任斗湖市议员时发表谈话。

林德强是在民政党的固打制而出任市议员，于昨在宣誓就职后的第一时间往拜会刘荣华及感谢刘氏和民政党对他的信任去推荐他的受委。

刘荣华勉励林德强尽力而为，并深信林德强会把任务办好，并赞扬林氏虽是市议会的新贵，但在成为民政党的党员后经常参与为民服务的工作，有为民服务的经验及明白民间的要求所在，因此，他的受委是深庆得人。

刘氏也表示感谢首席部长拿督斯里慕沙、地政部长拿督哈芝芝及市议会主席阿里祖士对他的信任而委任了由他所推荐的人选出任斗湖的市议员。

他指出，林德强是一位热忱于为人群服务、关心社会福利及地方建设的伟大抱负的青年。

刘荣华指出，斗湖的地方上的基本建设仍有待改善，因此，小人民代议士应该配合大人民代议士去履行任务，来个双管齐下的双剑配合，让人民生活在一个舒适及经济蓬勃的环境里，人人安居乐业而非怨声载道。

林德强表示感激丹斯里刘和民政党对他的信任，推荐他出任市议员一职，他矢言一定会不负所望把任务做好，视受委为荣誉，更明白是一份责任和服务。(14)