中国护照含金量大增 已与127国缔结各类互免签证协定

(香港中通社18日电)中国与多国就持普通护照人员往来互免签证或简化签证手续达成制度化安排，各类互免签证或简化签证手续协定数量大幅增加，中国护照“含金量”大幅提高。截至目前，已与127个国家缔结各类互免签证协定。

据人民日报海外版18日报道，日前，记者从公安部获悉，近年来中国内地居民出入境人数逐年递增，2016年达到2.73亿人次，其中出境1.37亿人次。内地居民有效的因私普通护照持有量已达1.29亿本，旅游目的地国家达153个……

为了方便出入境往来，2015年以来，全国公安机关紧紧围绕国家“走出去”战略，全面推进“放管服”改革，努力为中国公民出入境提供更多更好服务。为此，2015年12月，公安部发布公告，明确内地居民申办因私出入境证件不再要求提交户口簿、申请材料复印件，有关信息由公安机关通过内部网络查询或由公安机关自行采集。如今，全国绝大多数内地居民申办出入境证件仅只需提交身份证、照片等基本材料，一次填表可同时申请3个证件(普通护照、往来港澳通行证和往来台湾通行证)，最快可在5至7个工作日内拿到证件。

同时，2016年4月，公安部推出居住证持有人在居住地申办因私出入境证件的便利措施。居住证持有人可凭本人居民身份证、居住证向居住地的县级以上地方公安机关出入境管理部门申请办理普通护照、往来港澳通行证及签注以及往来台湾通行证及签注。目前，全国实施居住证制度的省份共为持居住证人员异地签发因私出入境证件61万余本。

人民日报记者还了解到，北京、上海、广东、浙江等地出入境管理部门完善出入境网上办事大厅建设，研发集受理、缴费、签注查询及打印发证于一体的自助办证机，民众可以免费快捷打印照片及申请表，通过自助方式领取证件，立等可取。

此外，公安机关出入境管理部门还主动延伸服务触角，除了办证大厅外，还依托基层派出所、乡镇便民服务中心设立出入境证件办理点，群众在办证点就能完成照片采集、业务受理、缴费、领证或邮寄证件等全流程，真正实现在“家门口”办证。目前，全国已有15个省区市在派出所设立了出入境证件受理点，“即来即办”服务让申请人享受到了科技发展带来的快捷和便利。（完）