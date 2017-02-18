中国迎来H7N9疫情高发季节 多地活禽市场陆续关闭

(香港中通社18日电)据央广网18日消息，冬春季是H7N9及其他呼吸道传染病高发季节。根据中国国家卫生计生委消息：今年以来，全国共有16个省份报告人感染H7N9病毒病例，与去年同期相比有明显上升。

日前，江苏省卫计委网站公布数据显示：今年1月份该省人感染H7N9病毒发病数为49例，死亡数为21例。在安徽省，截至2月14号，H7N9病毒发病人数已达40余人，死亡20人，且疫情仍呈上升趋势。

国家卫生计生委表示：中国H7N9疫情总体形势未发生改变，仍呈散发态势，目前，多部门正研究部署冬春季疫情防控，加强措施联动。

中国疾控中心病毒所副所长、国家流感中心主任舒跃龙表示，今年，中国H7N9疫情出现病例增多、分布地区广、散发程度高，病例多数散发在长三角和珠三角地区，分布地区还是以前的重点地区，主要跟当地活禽销售消费和公众生活习惯有很大关系。

目前，中国已进入H7N9疫情高发季节，国家卫生计生委表示疫情总体特点没有发生改变，接触被感染的禽或暴露于活禽经营市场是人感染的重要危险因素。中国疾控中心应急中心副主任倪大新认为，要继续强化H7N9疫情监测和风险评估，加强源头控制。不少省份有很多好的做法，比如关闭活禽市场或实行季节性休市、临时性休市等措施的同时，推进集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市，可以有效减少群众和活禽暴露接触的机会，大大降低风险。

根据疫情防控工作要求，发现病例以及外环境病毒检测阳性的地区，要关闭活禽经营市场；疫情发生地研究落实全面停止活禽交易、推进家禽产业转型升级和实行冰鲜禽类产品流通上市等长效措施；尚未发生疫情地区的活禽市场，要进一步严格活禽经营市场准入，加强活禽检疫和清洗、消杀等预防措施，严格实行一日一清洗，一周一消毒，一月一休市，零存栏的制度。

国家卫生计生委卫生应急办公室方面表示，鸡、鸭等禽类可以买、也可以吃，但一定要吃得安全。

相关专家也提醒，生活中，不要在流动摊贩处购买活禽，加工处理生禽肉和蛋类后要彻底洗手，加工过程要生熟分开，烹调时要烧熟煮透。（完）