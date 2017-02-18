抢到怕 1年被劫50次 外劳纷申请离职回国

（威南17日讯）抢到怕！1年被抢50次,外籍劳工控诉10令吉也照抢不误！

打昔建名利工厂的70名外籍劳工，近1年常面对被上门打抢、恶搞、在路上被打抢、敲诈等问题，案件约50宗，导致他们心生恐惧，纷纷申请离职回国。

数名外劳代表在该厂方代表谢政毅安排下，在本周五早上11时，会见武吉淡汶区州议员拿督刘子健、打昔红毛芭志愿队长陈助顺，申诉上述情况，有关外劳各别在该厂任职3年至11年。

1名在场外劳反映，他们常被人以假车祸敲诈，当他们踩着脚车时，一些不良分子，就制造假象，指他们脚车撞及车子，要求赔偿损失。

“有时我们在市集时，这些不良分子还会利用小孩来设陷阱，靠近后指我们打小孩，要讨医药费。

谢政毅：每周平均一二宗事件

谢政毅说，他的员工是来自缅甸，尼泊尔，被安排住在距离工厂约600公尺外的宿舍，平均每周发生1,2宗事件。

他提及，该公司在有关地点运作逾30年，去年2月开始至今估计共发生逾50宗大小抢劫案。最近一次是本月11日，1名外劳在路上被贼徒拦截，抢走现金和手机。他说，干案者多数是巫裔和印裔，外劳控诉连10令吉也抢，及见手机就抢手机。有的则持械闯入宿舍洗劫。“如今外劳去领钱都要上司载送，这影响公司操作。”

他也说，该公司教育外劳一旦遇抢勿反抗，避免受到伤害，因在2007年，该厂就发生一宗守卫抗匪被打死事件。

他提及，该厂在去年，被4名匪徒半夜爬墙而入，潜入办公室偷窃。

杨婉婷：外劳常被作弄

人事部主管杨婉婷则说，外劳成为匪徒目标外，也被作弄，曾发生外劳宿舍被抛入炮竹以致床褥被烧毁事件，也有一些外劳骑脚车外出时，被人故意踢翻以致受伤。

她说，在报警后，警方也坦言除了加强巡逻，不可能如保镖般24小时保护，而且他们造案时，所用的交通工具都是假车牌，暂无线索追查。#

刘子健：要求警方加强巡逻

刘子健说，他将在各单位包括警方都参与的县署会议中报告此事，要求警方严正看待，及加强热点区的巡逻，因已有很多工厂的外劳员工面对同样的遭遇，警方需挽回外劳甚至民众对治安的信心。

他说，现在适逢马币贬值期，导致外劳工资缩水都不愿来马工作，如今发生频频被抢劫的治安问题，加剧外劳不想来马工作情况，这也间接导致工厂面对外劳短缺的状况。#