斗湖河防洪工程价值试验将展开 违章屋居民安置棘手

（本报斗湖17日讯）斗湖河防洪工程将在今年进行工程价值试验室(VA)，以评估与衡量工程对各方的利害，倘若顺利将有望获得首阶段拨款，唯违章屋的居民安置是其中一项难题。

以上消息是在斗湖市议会召开的违章屋事务会议上，由水利灌溉局披露。初步统计，在涉及工程的斗湖河畔拥有几百间大小与排列不一的违章屋。

如果工程要展开，必须对这些违章屋居民进行登记，区分为我国人民与外来者，给予适当的搬迁安置等，才可以拆除。唯这些评估报告已经拟定，只待拨款。

整个防洪工程共分为4个部分，如果成功，首阶段的工程将包括将雪房区的斗湖河口挖阔及加深，同时也会对阿拨士二英里桥底河道进行拉直，挖阔与加深。

各有关部门将在今年三月份向国家经济策划单位提呈工程价值试验室结果，以期能够争取在明年正式动工，以便斗湖面对的长期水患危胁课题可以逐渐解决。

为了解决斗湖水患问题，斗湖水利灌溉局已为斗湖河流域设计了一项防洪工程计划及作出研究，然而解决斗湖河畔的违章屋问题，将是这项工程其中一个困扰。

斗湖最大的河流是斗湖河，它拥有131平方公里总集水面积及约35公里长。它也是斗湖地区的主要水源。

斗湖河在近几年在涨潮期间，水患问题已渐渐恶化。这个防洪工程计划整体上考虑的洪水缓解方案包括河道改善工程，洪水或外滩防洪堤，堰坝和泵站，引水河道，滞洪池，以及结合上述选项。

此外，河道整治工程涉及校直、加宽、加深和衬砌渠道。此工程也将更换座落于阿拔士的桥梁以及接地构造等。（18#）