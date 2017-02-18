法女婿任“洋村官” 協助發展老村莊

(中新社宁波18日电)站在浙江宁海乡村一座废弃的四合院里，法国人丁一牧（Emmanuel Dennis）抬头打量着老旧的屋瓦，设想着把它改造成酒吧的蓝图。

54岁的丁一牧法国出生，在美国拿到MBA学位后曾在华尔街和伦敦从事金融业。如今，在他中国妻子的家乡宁海——浙江东部沿海的县级城市，丁一牧创办了一家企业。

“作为村中的一员，我想要留住这些乡愁，守护这些记忆”，丁一牧在一年前受聘成为宁海河洪村的村主任助理。这是一个相当于村务顾问的角色，并非行政职务。

“我喜欢中国文化。”丁一牧说，这些老屋都是祖祖辈辈留下来的家族记忆，尽管已历经沧桑，有的已破败凋敝，但老房子保留了很多细节，是活着的文化和传统。

到中国十余年，丁一牧去过江苏昆山、上海等地，曾见到老房子被直接推倒，取而代之的是成排高楼大厦。“但这两年，我很高兴看到中国很多地方将有价值的老房子保护起来，把村庄原有的形态和传统文化习俗保留下来。”

他借鉴法国的做法，建议河洪村出台一条村规：对于古居，不动外墙，但可在内部套建新房或装修，以此来延续村庄的历史。

坐在中国乡村老宅的条凳上，晒在背上的暖阳让丁一牧想起童年的时光。他儿时便与家人生活在法国乡村一幢有着400多年历史的老房中。

丁一牧希望通过保护性的开发中让眼前的这座村庄焕发生机，“如果能把这些房子改造成‘洋家乐’、民宿，在保留原有建筑外观和历史文化的基层上，再进行适当改造，就能让这些老房子继续‘活下来’。”

“现在，年轻人纷纷离开村庄，村子空心化严重，渐渐只剩下一些老人。”在丁一牧看来，适度的乡村旅游能够让沉寂的村庄重现活力，人回来了，资金回来了，“让乡村旅游更吸引人，这是一种良性互动”。

今年元宵节一过，丁一牧带领12位来自美国、日本等地的外商到村里考察投资项目。

“这个小村太漂亮了，古老的房子，优美的山水，非常棒！”80岁的美资企业老板Henry Zahn说，如果顺利，接下来会在村中投资一个旅游项目。“这是个美丽的村庄，山好，水好，很适于搞旅游。”日籍客商宁波旭东新盛汽配有限公司工程师小野时人也点赞道。

丁一牧建议说，欧洲的“背包客文化”流行，村中的民宿可与其他古村的民宿做好衔接，提升旅游便利性，让年轻背包客可更好地进行“村际旅行”。

除了将藏于深闺的古村推销出去，丁一牧更希望通过保护让古村新生。（完）