特朗普訪波音再警告 嚴懲搬走生產線企業

華盛頓18日訊)美國總統特朗普周五帶同兩名年幼愛孫由白宮出發，乘坐空軍一號飛往南卡羅萊納州的波音公司廠房，出席該公司最新款客機波音787-10的揭幕儀式。期間他再次強調美國本土就業，警告如有企業解僱美國人而聘用外勞，將會受罰。

特朗普牽着孫女阿拉貝拉及孫兒約瑟的手，步上空軍一號前往波音廠房，其女兒伊萬卡及女婿庫斯納亦有隨行。抵步後，特朗普在波音管理層的陪同下參觀，並發表演說，其後登上787-10客機參觀。由1940年代小羅斯福總統開始，幾乎每位總統均會參觀波音廠房，而特朗普是首位總統到訪該間2009年落成的廠房。

特朗普在演講中指，波音787-10是美國製造業即將復興的證據，美國將會有更多的工廠就業機會。他歸咎外國廉價勞工及貿易協議，令美國工廠就業機會流失，又自稱是「美國就業及工業捍衞者」：「身為你的總統，我會盡我所能鼓動美國精神，讓人才重新回到工作。這是我們的真言：買美國貨，聘美國人。我們想要由美國人製造的美國貨。」

特朗普再次警告，將會非常嚴格地執行貿易條例，停止外國在貿易中作弊；而將生產線搬至海外的公司，將會面臨「非常嚴厲」的懲罰。特朗普又與波音行政總裁米倫伯格談笑風生，笑言要與波音先洽談F-18戰機的合約，似是向F-35戰機生產商洛歇馬丁施壓。

有傳媒將前總統奧巴馬5年前到訪波音廠房的演說，與特朗普對比。當時奧巴馬稱美國要為就業流失做好準備，與特朗普的取態大相逕庭。有傳媒亦揭露，其實波音787-10有大量機件亦是從南韓、英國等地製造。