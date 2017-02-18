王毅：大国当为世界各国遮风挡雨 不能相互对抗

中新社慕尼黑18日电)大陸外交部長王毅在53屆慕尼克安全會議演講時表示，大國應該為世界各國遮風擋雨，而不能各自為政，獨善其身，甚至相互對抗。

特朗普就任美國總統後，美中關係波折不斷，王毅上述談話顯然意有所指。

大陸外交部網站上午披露，王毅表示，國家不分大小，當然是一律平等。同時大國擁有更多的資源，具備更強的能力，有責任也有義務為維護國際和平與安全發揮更大作用，為人類發展與進步作出更多貢獻。

王毅說，無論在哪個時代，大國和睦，世界就能和平穩定；大國交惡，世界就會衝突動亂。面對當今各種全球性挑戰，大國應當以人類和平發展的大局為重，攜手合作，同舟共濟，為世界各國遮風擋雨，而不能各自為政，獨善其身，甚至相互對抗。

他強調，中國歷來是一個負責任的大國，願與世界其他各國和平共處，真誠合作。

王毅指出，全球化不是洪水猛獸，不能把當前遇到的各種問題簡單歸咎於全球化，而是要對全球化加以引導和完善，使之更加均衡、更加包容、更加普惠、更加可持續。

他也表示，世界並沒有失序，二戰之後建立起來的國際秩序和國際體系依然在保障世界和平與發展方面發揮著不可替代的關鍵作用，應當繼續加以堅持和維護。

王毅說，世界上沒有放之四海而皆準的發展道路和模式，也不存在什麼歷史的終結，關鍵是要符合各國自身的國情，得到人民的擁護，同時本著相互尊重的精神，交流互鑒，取長補短，共同進步。

王毅指出，包括恐怖主義在內的各種全球性挑戰並非不可戰勝，而是要找准其產生的根源，通過國際合作和綜合治理加以有效應對。