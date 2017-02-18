甲行动党媒体之夜 陆兆福：三人小组或扩大阵容 助应付四议员退党事件

（马六甲17日讯）民主行动党全国组织秘书陆兆福说，由中央委任成立以协助甲州州委应付一国三州议员退党事件后挑战的三人小组，或将委任更多国州议员加入为成员。

他说，三人小组有可能扩大，加入多几名国州议员，主要是来协助甲州州委应付这个挑战。

该三人小组是以陆兆福为首，另两名成员分别是党全国副主席郭素沁及政治教育主任刘镇东。

他昨晚出席马六甲行动党媒体之夜晚宴时，在记者会上如是表示。

他说，每个州委面对有议员离开，肯定会有很大的冲击，而该三人小组将提供协助的范围，第一个是给州委方向感。

“第二是，在我们工作上，须配合州委，包括会多安排中央领袖来拜访，同时给予资源协助，不过更明确的行动，还有待商榷，目前有很多细节还没讨论。”

他说，甲行动党州委会将于下星期三有一个州委会议，届时他本身会下来，与州委会讨论。

他指出，三人小组除了协助州委维持党务，另一项重任也是要确保失去的一国三州议席，不会面对（没有党代表议员）空缺情形。

“我们必须填补这些议席的空缺，并会深入讨论将以什么方式进行，是成立一个服务队？或由议员领导及领养？或者委任协调员？都是可能采取的行动。”

陆兆福说，他心目中有几个可行的选项，但是不会在这时候宣布，毕竟须经过筹委会开会讨论才有所决定。

不过，他强调，他们的大方向是必须在一国三州选区，继续服务和处理那边的民生问题，接受地方上的任何投诉，这是必须做的。

“当然，各别当地的情况，必须跟州委讨论后，才会比较清楚，毕竟他们更熟悉，包括会探讨可行的项目，比如是否要设立新的服务中心，好比鲁容，离市区较远，现在没有行动党议员，要由谁来协调、带动？这些都必须经过讨论，中央准备在这方面提供资源的协助。”

他续说，更重要的是，打选战必须考虑很多因素，地方上的服务是肯定占一个大部份，但要面对来届大选，所采取的策略不单只是在行动党范围，必须跟其他友党有一个合作关系。

他指出，比如希望联盟最近增加了与土著团结党的合作，便是新的因素。

陆兆福说，对行动党来说，华社是最大的选票来源，但是来届大选的目标是改朝换代，必须要有一个很好的策略，特别是必须得到全民的支持，故跟其他友党，特别是土团党的合作是需要的。

他指出，一路以来，大马的选举制度都被设计成大部份选区都对巫统有利，就如马六甲的鲁容、峇樟州选区，都属于混合区，要保住这些选区，除了华人票走向，更要看马来票和印裔票的走向。

“肯定的，马来票的效应相对更大，因为占了选民的约40%。”

他说，改朝换代最大的障碍是巫统，几十年来，要打倒巫统是困难的事，但是事实证明，巫统里面有分裂，就肯定能减少巫统的力量，1999年安华事件后，就是一个很好的例子。

敦马在来届大选扮要角

所以，他说，来届大选，前首相敦马扮演的角色非常重要，他的角色是打破巫统的铁票和霸权。若不能达到这一点，马来西亚不可能改朝换代，所以行动党必须要看整个大方向，这会帮助到整体选区的策略，包括收复失去的一国三州议席。

“我们的策略和大方向，是必须取得全民支持，不是我们忘记党原则还是斗争。”

在场者包括甲行动党主席郑国球、副主席沙米纳登、秘书邱培栋、财政刘志良、组织秘书黄志成、副组织秘书谢守钦、宣传秘书杨勇平、副宣传秘书林朝雁、州委傅秋霞、赖君万州议员、马六甲记者公会主席钟君胜各报主管等。

郑国球也在会上，感谢马六甲各中文报向来为读者们提供最新的新闻和讯息。#