逾200台詐騙犯遭西班牙遣大陸 台外交部表遺憾

(台北18日訊)台灣的外交部今日表示，西班牙政府於當地時間周五的內閣部長會議中決定，同意大陸要求，將去年12月於當地拘捕、涉及電訊詐騙案的200多名疑犯遣送到大陸，而當中部分疑犯為台灣人。對此，台灣的外交部表示遺憾。

台外交部稱，在269名將被遣送至大陸的疑犯中，有200多人來自台灣。又指因案件的西班牙司法程序尚未完成，台外交部及駐西班牙代表處將與台灣的司法警政機關合作，繼續透過法律程序爭取涉案台人應有的司法權益。

對於西班牙行政部門未顧及「國籍管轄原則」且違反涉案當事人的意願，同意將涉案的台灣疑犯遣送往大陸，外交部指，有關決定已侵害台灣疑犯的權益，並罔顧歐盟重視人權的傳統，對此深表遺憾。

外交部表示，該電訊詐騙案由西班牙與大陸長期合作聯手破獲，其中涉案的台灣疑犯達200多人，案發後台政府持續與西班牙政府洽談，且以正式渠道向西班牙政府提出，將涉案的台灣疑犯遣送回台，惟西班牙與大陸簽有遣送條約及司法互助條約，西班牙政府始終未對台方正面回應。

外交部指，去年12月案發後，台外交部及駐西班牙代表處即成立專案小組，積極處理案件。駐西班牙代表處亦全力向西班牙政府表達台方嚴正立場。外交部另於上月召見西班牙駐台代表，嚴正表達台政府立場，請西班牙於本案完成司法程序後，依據「國籍管轄原則」將涉案台人遣送台灣。