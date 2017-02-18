邱家仁建议与陆交局连线 二手车买卖网审核才允登广告

（吉隆坡17日讯）二手车买卖网络平台被指没有过滤广告资料的准确性，网上购车频传出诈骗案，进而影响整体二手车商利益，单是2009年至2015年，便有超过1万个广告因涉嫌欺骗而被撤下。

隆雪汽车暨银业公会会长邱家仁表示，二手车买卖网络平台在商家刊登广告时没有审核资料的真实性以及指南，根本无法证实商家的资料和车龄等的真伪。

他说，该会会员有超过500名二手车商，大多数都利用网络平台卖车，然而却有不法之徒浑水摸鱼，盗用该会某会员的广告照片和名堂，把银行户头和电话号码更改至个人户头和手机号码，在网上低价售卖二手车引君入瓮。

因此，他建议，这些网络平台与陆路交通局（JPJ）连线，审核资料正确后方可在网上刊登买卖广告。

邱家仁今日在民政党全国公共服务及投诉局主任刘开强陪同下，召开记者会揭露上述现象。出席者尚有民政党全国公共服务与投诉局副主任刘博文、隆雪汽车暨银业公会署理主席蔡易成、财政李培龙、顾问林吉庆、总务拿督林天雄和副总务罗有福等。

邱家仁指出，多数在网上购买二手车辆的都是来自其他州属，由于价格比市价低廉，消费者一般上会缴付定金，以免被他人买走，但骗子拿了定金后便失踪。

他提醒，千万别透过电话与车商进行交易，一定要知道有关公司的资料，或向车商拿名片，并到网络查询有关公司资料，之后再出来见面。

“别被低价诱惑，二手车价若低于市价20%就必须当心，购车时必须向车商索取正版的资料与车辆拥有权证件（VOC），而且一定要在公司内看车。”

他补充，消费者必须检查车辆拥有权证件后才付款，而且必须汇入公司户头，不是个人户头，同时需向车商索取收据，以便即使受骗后仍有迹可循。

单凭个人言论误导民众

针对某中文报“99%二手车商虚报车龄使诈”的报道，邱家仁解释，有关的车商单凭个人言论误导民众，不能与其他正当车商相提并论。他说，该会会员都进行正当买卖，若发现会员作出不当行为，该会将终止有关会员资格。

他透露，该会每隔2至3年便会与国内贸易、合作社及消费部联系，但是至今仍不受管制，而且消费者不清楚向通讯及多媒体委员会（MCMC）、警方或是贸消部投诉。

他希望贸消部重视此问题，并让执法官员展开巡视和逮捕诈骗者。他促请有意购买二手车的消费者，若想了解二手车市价可咨询该会。#

林吉庆促公开道歉 不排除采法律行动

林吉庆表示，该会都是老实生意人，但不否认有些会员谎报车龄欺骗消费者。

“现在人人都能网上登广告，只要有电邮就行，没有管制性。”

他促请，发表“99%二手车商虚报车龄”的车商公开道歉，否则该会不排除将采取法律行动。

刘开强：

逾万广告涉骗被撤

刘开强透露，从2009年至2015年超过1万则广告因涉嫌欺骗而被撤下，民政党去年共接获7宗案件，受骗金额介于400令吉至7000令吉。

他说，数码世界和数码经济时代是未来5至10年趋势，但是需有法律保护。

为此，他将安排多媒体委员会、警方和贸消部以及隆雪汽车暨银业公会进行会议，成立特工队，并找出方案填补漏洞。#