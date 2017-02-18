金正男遇害 專家：長子金韓松非常危險

(中央社 首爾18日綜合外電報導)朝鮮統治王朝成員擁有極大特權，不過一旦在權力遊戲中犯規，可能付出致命代價。評論認為，領導人金正恩兄長金正男死後，曾批叔父「獨裁」的金正男長子金韓松「非常危險」。

法新社報導，金正男在馬來西亞遭暗殺，這很可能使得其他疏遠和流亡的親人焦慮日增。

其中最焦躁不安的想必是跟父母出亡澳門的金正男長子金韓松（Kim Han-Sol）。他純正的嫡系血統，在1個經歷血腥清洗翻騰的國家裡，可能被認為是個敵對的傀儡領袖。

前朝鮮外交官高英煥（Ko Young-hwan）脫北後，現居首爾成為朝鮮事務評論員。他表示：「金正恩政權持續恐怖統治的同時，平壤的一些精英已開始思索其他可能選項。」

「因此，金正恩對這些人一定有顧忌。現在金正男死了，可以說他兒子也非常危險。」

據信21歲的金韓松在法國的巴黎政治學院完成學業，但目前身在何方成謎。

若干分析家認為，中國一直在庇護金正男的家庭，一旦朝鮮發生劇變，才有對北京友善的人選取代金正恩成為領導人。

在首爾經營1家反平壤廣播電台的知名脫北者金聖玟（Kim Sung-Min）說：「中國一直在保護金正男和他的家人，這讓金正恩對他更深惡痛絕。」

金韓松2012年在波士尼亞（Bosnia）念書時，受訪批評叔叔金正恩是「獨裁者」。那段訪談可以看出他的慧黠和辯才，他還暗示自己未來在朝鮮將有一席之地。

「我向來夢想著有朝一日回去，讓局勢變好，讓人民過更舒適生活。」

在被問到為何當年朝鮮王朝接班跳過身為長子的金正男時，金韓松說：「其實我爸對政治沒興趣。」

首爾的世界朝鮮問題研究所所長、前朝鮮軍官安江日（Ahn Chan-Il）指出，金正男死後，現在他兒子背負著1個目標。

安江日說：「一度批評朝鮮的他已沉寂多年。既然他父親已遭毒殺身亡，有朝一日他將再度暢所欲言批評平壤政權。」

南韓MBN電視15日報導，朝鮮領導人金正恩同父異母兄長金正男的兒子金韓松說，爸爸金正男對政治沒有興趣。 中央社