金正男隆机场被毒杀 育有1儿 已离婚 第二女嫌犯拥双重身份

（吉隆坡17日讯）第二名被逮捕的印尼籍女嫌犯除了育有1名儿子和已离婚外，也持有双重身份。

根据大马警方在逮捕她时持有印尼护照，名为西蒂艾莎（25岁），来自印尼西冷（Serang）；但印尼媒体《Kumparan》则揭露她是来自西雅加达的红溪（Angke），拥有双重身份。

第一个身份是于1992年2月11日出生于印尼西冷，名为“Siti Aisyah”，照片是绑着马尾，职业为企业家。

但第二个身份则是1989年11月1日出生，名为“Siti Aisah”，照片中的头发则是松蓬的，职业为家庭主妇。

《Kumparan》引述红溪村村长阿里约诺谈话，指自己不清楚为何西蒂艾莎拥有双重身份。

西蒂艾莎的家婆阿琼（56岁）周五告诉印尼外交部官员说，自西蒂艾莎在和丈夫古纳湾离婚后就没来往。

印尼外交部也出示一张志期2012年2月1日的手写信函，由西蒂艾莎和古纳湾签署，阿琼作为见证人的离婚协议书。

阿琼说，西蒂艾莎在离婚后就很少到西雅加达的丹波拉镇拜访，只有1年一次见到7岁的儿子里约。“她最后一次来是1月28日，过了一夜后就和我的孙子里约分开，里约过去很抗拒和西蒂见面。”

夜店工作认识1神秘男

《Kumparan》也报道，西蒂艾莎在吉隆坡的一家夜店工作时认识一名神秘男子，才会涉及金正男命案。

“神秘男子提出100美元（445令吉）的酬劳要求西蒂艾莎参与一场恶搞，西蒂艾莎接受交易因为她真的需要钱，虽然她不知道谁是金正男或其他同党。”#

遗体料近期被领出

（吉隆坡17日讯）朝鲜领导人金正恩的同父异母兄长金正男的遗体，预料近期可以被领出。

《星报在线》报道，4辆来自朝鲜驻马大使馆的官车，于星期五中午12时15分，从吉隆坡中央医院离开，当时，另有一辆救护车也被发现在警车的护送下行驶。

警员于上午10时35分抵达该大使馆，一小时后，朝鲜驻马大使姜哲便离开大使馆。

警员受询时仅表示，他们只是到场了解情况而已，随后便马上离开。

也有数辆本地车牌的车子，进出有关大使馆。

报道指出，金正男的遗体，预料于星期五领出。

金正男的遗体停放在吉隆坡中央医院太平间已第三天，国内外媒体皆不敢松懈，一直驻守在太平间外，进行采访工作。#

政治部总监：外国特务论言之过早

全国警察政治部总监拿督斯里弗兹认为，朝鲜领导人金正恩的同父异母兄长金正男遭毒杀案，与外国特务有关的说法，尚言之过早。

他对《马新社》说，警方目前还要深入调查此案。

询及较早时3名落网男女的背景时，弗兹拒绝透露详情。

金正男星期一（13日）上午9时在雪兰莪州雪邦吉隆坡第二国际机场，准备搭乘班机飞往澳门前，突有两名女郎趋近，其中一人以沾有不明液体的布捂住脸部。

两名女郎随后离开；金正男随后向机场柜台人员求助，惟在送院途中不治。

警方在案发的3天内，拘捕两名外籍女郎与一名本地男子，其中两名女郎已被延长拘留7天。#