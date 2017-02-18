韩媒：拒带父亲遗产回国救亡 金正恩下令杀兄

（首尔17日综合电）金正男在大马遇刺身亡，幕后黑手及动机众说纷纭，韩国传媒周四指，朝鲜领袖金正恩策划此次刺杀，为的是由他们父亲金正日遗下一笔巨额资金，这笔钱曾经由两人的姑丈、朝鲜前第二号人物张成泽管理。

《韩国时报》引述消息人士指，金正日在金正男离开朝鲜后，一直为儿子远走他乡生活感到怜惜，于是决定让他继承一笔“为数不少”的财富。消息指，张成泽于2013年12月被处决后，该笔财富便自动移交给金正男。

分析认为，朝鲜因核试等问题接连受到国际社会孤立，又要面对来自世界各国的严厉制裁，故金正恩打算召回金正男，要求他带回该笔资金协助国家渡过危机。但由于金正男拒绝回国，令金正恩大发雷霆，继而发生是次刺杀事件。

韩国非官方智库世宗研究所高级研究员洪铉一，亦认为金钱是此次刺杀的原因。他说：“当金正男在中国流亡时，他同时负责涉及朝鲜武器的交易，并管理一个融资基金。”

妹妹金与正“神隐”逾半年

另外，正当外界关注金正男被杀后，朝鲜国内局势动向之际，有韩国传媒指领袖金正恩的妹妹金与正，已经有超过半年没有公开露面。不过，由于金与正在劳动党出任要职，又负责兄长的私人保安，相信二人的关系良好。

韩国《朝鲜日报》周四报道，身为劳动党中央委员会副部长的金与正，对上一次公开露面已是去年6月29日，《劳动新闻》刊登她在最高人民会议期间，手持身份证的照片。去年10月，韩国情报部门判断金与正“神隐”或与怀孕及患病有关。

没有明显外伤

（吉隆坡17日讯）金正男隆机场毒杀案；初步了解，金正男身体表面，并无没有明显外伤。

消息指出，他的脸部并没遭任何酸性液体沾上的迹象；身上也没有任何注射的痕迹。

“不过，我们还要等待化验结果才晓得。”

警方：不能断定是特务所为

（吉隆坡17日马新社讯）警方指出，断定外国特务涉嫌朝鲜领导人金正恩哥哥金正男命案的说法仍言之过早。

武吉阿曼政治部主任拿督斯里莫哈末弗兹说，警方正进行调查，而这宗案件错综复杂。

他今天受询及是否有外国特务涉嫌上述案件时，对马新社这么说。

目前，警方逮捕两名外籍女子和1名本地男子协助调查。

莫哈末弗兹受询时，拒绝透露上述3人的背景。

金正男周一上午8时在吉隆坡第二国际机场准备飞往澳门时，向乘客服务柜台寻求医药援助，送院途中不治身亡。

警方要求家属DNA 核对后才交还遗体

据大马警方证实，朝鲜已经提出取回金正男遗体的要求，但由于法医需要金正男家人或直系亲属提供DNA以核对身份，警方在取得DNA前绝不会把金正男的遗体交给任何人。

尽管遗体解剖工作已经完成，但初步解剖报告仍未出炉，而其他包括毒理学等化验报告，也需时完成。

根据一般作业程序，有关谋杀案的初步解剖报告，最快可在三天内完成，而化验报告则需时一星期左右，因此预料金正男的遗体，极可能将在下周才能认领。

另外，大马警方周五凌晨约1时，派逾150名警察押送两名女疑犯，重返案发的第二吉隆坡国际机场重组案情及搜证。

警方把4楼出境处大堂案发现场方圆100公米范围封锁，严禁任何人拿出手机，避免被拍摄。报道指，2名女疑犯向警员描述如何向死者喷毒液，及详述逃走路线；警方科学鉴证组更罕有地全体出动，到场搜证逾两小时。