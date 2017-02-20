农业俱乐部新春晚宴 移交逾四万赞助巴中清寒生基金

(本报斗湖十九日讯)斗湖农业俱乐部昨晚于本坡一著名餐厅成功举办丁酉年新春联欢晚宴。

当晚宴开四十三席约有四百余人出席参与其盛，晚会节目有幸运抽獎及卡拉ok献唱，晚会也移交赞助巴中2017年清寒学生之四万一千七百六十令吉基金予巴中由拿督张金成移交予巴中校长李爱玲接收。

赞助者分别为江怡志，颜福周，梁建中，张新华，赖家民，刘新，方美顺，陈敬勤，邱顺华，符策善，吴秀传，及叶来平。

颜福周勉努力向前

该俱乐部主席颜福周致词时表示，回顾2016年，由于全球经济不景，物价高涨，引发生活压力，对未彰不敢过有的乐观期望，大家较谨慎地生活，再者从事棕油业的他们，隙是另一种困境，那就是<有价无果>。因为受到干旱气候的影响而果实结不成而失收，成本增加和缺少工人的问题，更令人苦恼是政府征收的苛税，由于棕油价超过三千就被抽所谓的<暴利税>。产量失收，根本谈不上利润，但税务照收，真是反感。因此虽是面对种种困难，大家坦然去面对，努力想办法去克服它，总算又挨过一年了。

2017年，新的一年，是丁酉年，属鸡，它代表坚持，一致性，同时又是守时，稳定，所以大家持着这种信念，不为明天而烦恼，也不为昨天而叹息，只要努力向前，今年肯定会更好。

在此，他也提及该俱乐部的一些活动，除了为会员所举办的活动，例如，永续种植的交流会，在社会服务的一面，除了教育和福利，2016年更增添了一项，就是筹备多年才获准的洗肾中心，也开始为病患服务了，目前共有十三位病患在该中心洗肾，有六架洗肾机在操作，可为24位病患服务，现在只有十三位，这意味著尚有11个空位，该会的洗肾中心为非盈利机构，所征收的费用为成本费用，因此与私人机构相比下，会比较便宜，该中心收取的费用每一次洗肾RM140, 加上补针RM46和验血费用RM4，总共RM190。一个月要洗13次，总费用要RM2470。这笔数目对定境较差的自费病患可说是很重的负担。有鉴于此，斗湖农业俱乐部也成立一个<斗湖农业俱乐部洗肾基金>以协助较贫苦者。凡是面对经济问题的病患皆可提出申请，经审核组批准就可获得支助。目前有二位患者获得该基金的辅助，为每名病患提供每月RM910的辅助。

该基金会近期才成立，所筹得的款项不多，暂时只能做出一点辅助，希望在这方面，他们会多加努力，以后能惠及更多的病患。

苏君华感谢赞助嘉宾

筹委会主任苏君华致谢词时表示，当晚是该会一年一度的新春联欢晚会，他祝贺在新的一年身体健康，万事如意。

他表示非常感谢理事们在此活动给予落力帮助，顾问及嘉宾抽出宝贵时间莅临，会员及农友踊跃购券参与，也非常感谢赞助嘉宾慷慨赞助才使当晚晚会成功举办。

今年是金鸡年，人人有转机，成了今年最火红的一句话，在鸡年棕油业也出现转机，价格节节上升，使得大家在新年期间心情也特别愉快，希望今年油棕及各种原产品都能大唱丰收，价格创高，使得大家能财源广进。(14)