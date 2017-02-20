冷空气引发暴雪寒潮双预警 中国大部气温骤降

（中新社北京20日电）中央气象台20日早晨同时发布寒潮蓝色预警和暴雪黄色预警，预计20日至21日，中国西北地区东部、华北、东北、黄淮、江汉中北部等地将会先后出现中到大雪，局地暴雪或大暴雪。同时，中国大部地区都将迎来强降温，降幅普遍在8℃至12℃，部分地区超过12℃，这也是2017年以来中国出现最大范围的雨雪降温天气过程。

气象监测显示，19日，新疆北部、黑龙江南部、吉林、辽宁东部等地出现中到大雪，新疆伊犁河谷和沿天山一带、吉林省中部局地、辽宁丹东等地降暴雪，新疆乌鲁木齐出现大暴雪（24毫米）。20日5时，受冷空气影响，内蒙古、宁夏、陕西北部、山西北部、河北北部、辽宁等地降温6℃至12℃，局地降幅达16℃至20℃。

根据中央气象台20日8时发布暴雪黄色预警，预计20日8时至21日8时，甘肃、宁夏、内蒙、陕西、山西等地有大雪，其中甘肃东南部、陕西北部和西南部、内蒙古河套偏南地区、山西西部的部分地区有暴雪（10毫米至17毫米），上述地区新增积雪深度3厘米至10厘米，局地可达12厘米以上。

21日，雨雪范围将进一步扩大，青海东部、陕西中部和东南部、华北大部、黄淮西部和北部、江汉北部及东北地区南部等地有中到大雪，其中河南及山东中西部等地有暴雪（10毫米至16毫米）。

新疆多地遭遇暴雪

乌鲁木齐36趟航班被取消

（中新社乌鲁木齐20日电）受强冷空气入侵影响，19日至20日，新疆阿勒泰、塔城、伊犁、乌鲁木齐等地遭遇暴雪，多条道路封闭，民众交通出行严重受阻。

19日，新疆伊犁山区降下暴雪，连霍高速路赛里木湖至果子沟口段因路面湿滑结冰，当日17时许实施交通管制。新疆伊犁交警支队称，经公路部门持续除雪，预计20日13时可解除管制。

新疆著名风景区玛依塔斯19日夜间发生风吹雪致部分过往车辆被困，当地政府第一时间组织力量救援，已将被困民众和车辆转移至安全地带。

南北疆交界处的达坂城地段，因风吹雪造成国道312、314线封路，亦有民众被困，民警、社区工作人员成功上演大救援。

乌鲁木齐气象台称，19日13时许开始的降雪至20日晨停歇，主城区降雪量超过24毫米，达到大暴量。

受降雪影响，乌鲁木齐环城高速路部分路段实施交通管制，乌鲁木齐机场36趟航班被迫取消。（完）