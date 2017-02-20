多人参选党主席 马英九：看到国民党希望

(香港中通社台北20日电)中国国民党主席选举备受关注，选战氛围也日益浓厚与激烈。国民党前主席、台湾地区前领导人马英九20日表示，国民党在野后，这次党主席还有这么多人愿意承担、参选，很不容易，看到国民党的希望。

综合台湾媒体报道，参选人之一、国民党副主席郝龙斌20日举行竞选党主席办公室成立茶会，并宣布组成“好强联盟”，马英九及国民党内多位重量级人物应邀出席。

马英九致词时表示，这次党主席选举，是国民党2001年办理党主席选举以来，参选人数最多的一次。国民党在野后，还有这么多人愿意出来承担，愿意为国民党奋斗，很不容易，这看到党的希望，可见人心不死，志气犹在。

马英九说，国民党主席选举有这么多人参选，选举有输有赢，最后不论谁赢，其他没选上的都要帮助选上的继续奋斗。他强调，国民党目标是改革、团结、茁壮、执政。

致词时谈到两岸关系，马英九认为，他任内的过去8年，两岸关系做到和平繁荣，因为推动“九二共识、一中各表”政策，这是维持过去几年两岸和平繁荣最重要因素。

马英九还批评民进党执政当局不当党产处理委员会（党产会）违法“违宪”指出，党产会去年成立，原本提出目标是转型正义，但却距离目标越来越远，其所作所为与法治社会背道而驰，做法非常可怕，把正义越来越转到不正义，令人担心。

郝龙斌竞选党主席办公室成立茶会，也是马英九第一个参加的参选人竞选办成立仪式。不过，马英九办公室已有言在先，强调马英九没有特定支持的候选人，乐见党内选举良性竞争，只要接获候选人的邀请，马英九在时间许可下都会出席。

另据报道，郝龙斌竞选办当天宣布组成“好强联盟”，强调让国民党更强、让台湾更好，郝龙斌参选党主席，目的是翻转国民党、超越民进党、重返执政。

郝龙斌竞选团队也公开亮相，国民党副主席胡志强与退役上将王文燮出任竞选办双主委。郝龙斌澄清，组成“好强联盟”，不是拉帮结派，不是强调与胡志强的合作，而是希望透过与党内精英与青年合作，一起为国民党未来找出路。

针对这次多人参选党主席，郝龙斌说，国民党主席选举像同学在选班长，选出班长后，大家还是同学，要和睦相处，为国民党打拚。

国民党主席选举定于今年5月20日举行，目前已有5人正式宣布参选，包括竞逐连任的国民党主席洪秀柱、郝龙斌、台湾地区前副领导人吴敦义、国民党前副主席詹启贤、台北农产运销公司前总经理韩国瑜。而被誉为选战“黑马”的国民党前立委潘维刚，则将于24日召开记者会宣布是否参选。

此外，近日盛传前交通部长叶匡时有意角逐国民党主席，叶20日现身郝龙斌竞选办成立茶会，辟谣“没有这回事”。他说，目前党内好几位出来选，都非常优秀，只要愿意出来，对国民党都非常好。（完）