巴中成办采总青 突破五十万令吉大关

(本报斗湖十九日讯)斗湖巴华中学今午于该校丘福局绅堂成功举办丁酉年新春龙麒狮采总青活动。

此项采总青款项数额突破五十万令吉大关，总共筹获RM506141令吉，当午也邀请客家公会麒麟团，福建会馆京狮团，巴中校友会金龙团和艺文体育会醒狮团表演外，校方也安排了学生歌唱，舞蹈及二十四节令鼓等表演节目助兴。

较早时，巴中董事长蔡德强局绅也颁发纪念品及采青红包予龙麒狮队伍，惟彼等均把采青红包回赠巴中。

刘伟恩感谢各界大力支持

筹委会主任刘伟恩致词时表示，每年春节该校循例都会举办龙麒狮采总青，除了与各界人士共庆新春佳节外，主要的目的是要筹募每年的不敷经常开销。今年虽面对经济不景，但是华裔热心教育人士与学生家长仍旧秉持著护华教，支持独中的热忱，慷慨捐献，支持巴中的新春募款活动。

募款数额高达RM86636

今年的募款，在老师鼓励之下，学生努力向亲朋戚友募捐教育红包，募款数额高达RM86636，超过去年募款RM83240，由此可见，学生对学校关心和热爱，他要在此给予师长及全校的学生高度赞掦，谢谢他们作出的努力，而在董事会方面，在年关时刻，虽然董事们都忙于自己的业务，仍然抽出时间努力外出奔波，四处招青，筹款数额也高达RM419505, 连同学生和董事两项募款，今年龙麒狮采总青筹款总数突破50万令吉大关，高达RM506141， 成绩斐然。

他要感谢各界热心教育人士的大力支持和慷慨捐献。

当天的龙麒狮采总青能够顺利进行，他也要感谢全体筹备委员，校长及老师们，他们幸苦了，因为有他们的努力和合作，才能促成当日的盛会。 (14)