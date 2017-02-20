曾蔭權脫領帶鎖手銬押送收押所

香港東方報業集團連串獨家追蹤報道引爆的前特首曾蔭權爵士貪腐案，曾蔭權上周五(17日)被裁定一項公職人員行為失當罪名成立，另一項行為失當罪則罪名不成立，至於行政長官接受利益罪，陪審團則未能達成大比數裁決。控方今申請就首項罪重審，法官亦決定把案件押後至本周三(22日)，曾期間需還押。至下午5時45分，曾蔭權坐囚車離開法院，前往荔枝角收押所，曾坐囚車照首度曝光！

法庭宣布曾蔭權需還押後，近百傳媒即在法庭外守候，數架囚車離開均未見曾的身影，至5時45分始見曾蔭權坐在一架囚車內，由懲教署職員押送往荔枝角收押所。曾蔭權在車內木無表情，雙眼呆呆望向前方，未有理會車外的傳媒拍攝，同時曾亦除去其招牌「領帶」，又被鎖上手銬，與其他犯人無異，坐在一名懲教署職員身旁。

至下午6時許，囚車已由高等法院駛達荔枝角收押所，曾蔭權在6名懲教署職員看守下、鎖上手銬，由囚車下來，自行步入收押所，將進行X光掃描器檢查，確保身上沒有違禁品，及向署方職員交出私人物品代為管理，並需脫下西裝換上啡色囚衣。