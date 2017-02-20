游览车重大伤亡案 台公路及观光两局长请辞

(香港中通社台北19日电)台湾一赏樱团游览车翻车致33死11伤事故已过去6天，当局官方19日证实，事故所涉交通部辖下两主管机关公路总局、观光局的局长已经口头请辞，以示负责。

综合台湾媒体报道，台北蝶恋花旅行社一个赏樱团游览车13日晚翻覆意外酿33死11伤惨剧，也引发社会大众关注游览车司机过劳、拼装车和游览车靠行等议题，认为执政当局主管机关管理缺失，应负起政治责任。

对此，台交通部次长王国材19日证实称，观光局长周永晖、公路总局局长陈彦伯已经口头向交通部长贺陈旦请辞，以表示负责，不过最后结果还是得等贺陈旦裁示。

王国材说，这2位局长都上任不久，遇上意外也非常认真在处理后续，因此交通部到底会不会同意2位局长请辞一事还得经过通盘考量。

陈彦伯19日赴殡仪馆哀悼车祸罹难者，强调要为此负起行政责任，他已向交通部长口头请辞，并提出书面辞呈。陈也说，公路主管机关以后会就游览车安全管理继续加强，让这样的悲痛事件不再发生。

交通部称，这2名局长去年9月才就任，任职期间不算长。目前贺陈旦还未对2名局长的辞呈有明确表态，一切都会先等事件处理告一段落后才会决定。

游览车重大伤亡案，公路及观光两局长已口头请辞，台朝野亦对此表态。“立法院”交通委员会召委、国民党立委陈雪生说，两位局长刚上任没多久，政治上要负责，但要不要弄到请辞的地步？他认为可以考虑。

陈雪生表示，惩处有必要，是不是要弄到辞职下台？他保留。并指拼装车问题不解决，将来还是会有同类的事情发生，交通部要好好检讨。

民进党立委郑宝清称，这种意外事情要主管机关首长负责不是很恰当，对两位局长也不公道，要找到问题症结所在，辞职无法解决问题。

另一位民进党立委李昆泽受访说，短短几个月内发生火烧车、游览车翻覆意外，严重影响台湾旅游形象。上次火烧车事件发生后，交通部未能全面检讨游览车安全制度，必须要有人负责，有人负责是最基本，更重要是要建立游览车安全制度。（完）