特朗普私人團隊撰和平計劃 謀解除對俄制裁

(華盛頓20日訊)美國白宮前國家安全顧問弗林，因私下與俄羅斯大使傾談美對俄制裁而辭職。有美媒周日報道，早在弗林辭職前，總統特朗普政府秘密草擬了一份烏克蘭和平計劃的建議書，並交予弗林，或擬用黑材料威脅烏克蘭總統以解除對俄制裁，被指公私不分，亦激起烏方反彈。

《紐約時報》報道，在弗林辭職前一周，特朗普的私人團隊將一份烏俄和平計劃建議書秘密交予他。該份建議書是由特朗普的私人律師科恩（Michael Cohen）、美國商人薩塔爾（Felix Sater）及烏克蘭國會議員阿爾喬緬科（Andrey Artemenko）所撰寫。他們被指與烏俄關係密切，且並非正式外交人員。

上述三人於上月底會面，眾人指計劃是為了烏俄和平，科恩及薩塔爾當時稱未與特朗普直接商討該份建議書，且表明自己無外交政策經驗。阿爾喬緬科則指，已掌握烏克蘭總統波羅申科的貪污證據，足以將他拉下台，其計劃亦得到俄羅斯總統普京的高級幕僚鼓勵。阿爾喬緬科稱：「很多人說我是俄羅斯間諜、美國間諜或聯邦調查局間諜。但如我們不商談，怎樣找出解決方案？」

三人的背景亦成為焦點。科恩自2007年起為特朗普效力，被視為其左右手，他正被聯邦調查局調查是否與俄羅斯有聯繫，其妻為烏克蘭人。薩塔爾曾幫助特朗普促成在俄商業協議，多年前在一宗牽涉黑手黨的操控股巿案中承認控罪。而阿爾喬緬科是反對黨領袖，2000年代曾因政治罪名被判囚。

報道指，多次讚揚普京的特朗普，做出上述的「非官方行為」並無違法，但建議書可能有利俄羅斯，敲起警號。雖然暫未知白宮會否採納該建議書，但烏克蘭駐美國大使已表達不滿，指阿爾喬緬科無權代表烏克蘭商討和平計劃。

《紐時》早前指，美國情報部門相信在去年大選期間，特朗普的高級幕僚與俄羅斯情報部門有恒常接觸；俄羅斯至少在「某程度上」干預美國大選。