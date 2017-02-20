聞還押不禁落淚 曾太需旁人攙扶

前特首曾蔭權爵士被裁定其中一項罪名公職人員行為失當罪成立，高院今午開庭處理求情及判刑，法官將案件押後至周三(22日)判刑，並表明判處緩刑的機會微，期間曾蔭權需還押。在犯人欄的曾蔭權聞訊首先欲哭無淚，但終忍不住落淚並望向家人，曾太鮑笑薇見狀亦開始流淚，之後家人上前與他說了幾句話。

鮑笑薇得知丈夫還押後，需旁人攙扶，有份撰寫求情信的前律政司司長黃仁龍，則上前安慰曾太。曾蔭權的家人其後進入會議室，與代表律師萬江儀開會，一眾家人面如死灰。

曾太坐在會議室緊握手袋的手挽，聆聽家人說話，其兩名兒子及曾蔭權胞妹曾璟璇站着，並包圍曾太，其時曾璟璇搭着曾太膊頭安慰。

曾蔭權一眾家人之後離開法院，遭大批傳媒包圍，但眾人均拒作回應，曾太鮑笑薇及次子曾慶淳其後登上私家車離開；而長子曾慶衍則與一名女士步行離開，期間有傳媒追問對其父遭還押有何感受、及是否仍支持父親等問題，他一概不回答，而身旁的女士則代稱今日無回應，促傳媒勿再追訪。