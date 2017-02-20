香港国际机场发生夺命意外 国泰一新婚司机被撞毙

(香港中通社19日电) 19日清晨5时许，香港警方接报指，香港国际机场跑道南路国泰航空服务有限公司，一名工人工作期间，一辆推货车突然失控撞向一辆拖卡，工人闪避不及，惨被夹在拖卡底部，痛极叫喊。其他工友见状即时报案求助。消防员及救护员赶抵现场，将伤者救出并送院抢救，惟最终伤重不治。警方正对意外展开调查。

据了解，死者钟卓林，30岁，在国泰航空服务有限公司任职推货车司机约1年，两个月前新婚，岂料一次意外便与妻子阴阳永诀。

死者的表哥麦先生同样任职国泰航空工人。他指，19日凌晨4时许，死者在机场停机坪工作，准备搬运DHL运来的货物，当时一辆推货车向前行驶时，该司机并无响号，惟怀疑转弯时不慎撞向其中一辆拖卡，而死者刚巧站在两辆拖卡中间解开车扣，走避不及，遭卷入拖卡底部，右大腿被夹伤，现场遗下血迹。

麦先生表示，意外发生后死者仍然清醒。他覆述医生指，死者伤了大动脉，失血过多致死。

死者父亲19日早赶赴医院了解事件。他谈及爱子生前点滴，指儿子心地善良，帮助别人不问回报，又勤奋工作，已经济独立。他认尸后难掩悲伤，悲恸痛哭。

国泰回覆查询时表示，对于今次意外感到非常难过，向死者家属致以深切慰问，并指首要工作是向家属尽力提供支援及协助。国泰行政总裁及职员19日早亦亲自前往医院探望员工及家属，并会全面配合警方的调查工作。

死者钟卓林的约60名亲属及工友，下午3时15分，到机场进行路祭，亲友乘坐机场职员驾驶的车辆到出事的地点，其工友亦分乘多辆车到场，由道士在场进行超度仪式。有亲友哀伤跪地拜祭，亦有女亲友伤心相拥痛哭。