高雄台中同步游行 促政府落实治理空污

(台中19日讯)「219中台湾反空污大游行」今天分别在台中及高雄两地同步展开，高雄的游行队伍从中央公园出发，前去行政院南部联合服务中心，台中队伍则从市民广场出发，环团初步估计两地各有数千人上街表达不满，并要求政府落实空污治理以及全面修订《空污法》。高雄环团另将诉求行政院南迁、禁烧生煤、暂停高雄屏东空污总量管制计划，以及将中钢煤矿堆置场改为室内储存。

今日的反空污大游行由台南、高雄、屏东共20多个环保团体联合主办，活动总召集人陈椒华表示，包括民进党、国民党及时代力量的立委均出席声援，显示空污已是跨党派、跨颜色的全民关注议题，包括前中研院长李远哲、云林县长李进勇等人参加台中的游行。

高雄的游行队伍从中山路中央公园出发，一路走到成功路行政院南部联合服务中心，主办单位预计，至少有2000人上街表达诉求。陈椒华指出，这次游行主打「四大诉求」，首先，南部地区一年有220天处于PM2.5超过年平均2倍的高危险空污环境，中央政府远在台北，无法感同身受，因此环团要求行政院及环保署南迁，到高雄真正体会南部人的痛苦。

高雄健康空气行动联盟理事长黄义英表示，燃煤会产生更多重金属砷、铬，均为一级致癌物，目前高雄大林电厂又要增加燃煤发电，势必恶化高屏的空气污染，因此游行第二项诉求是限制燃煤发电。

健康婆婆妈妈团高雄团长洪秀菊则指出，高屏空污总量管制是好的方向，但现行的空污界定、减量标准订得不够明确，继续施行不但无法减少空污，反而会弄得愈来愈严重，因此游行第三项诉求，是要求环保署暂停高屏空污总量管制计划，进行全面检讨。而第四项诉求则是，要求中钢煤矿砂露天堆置场改为室内储存，同时湿式炼焦炉焠火塔也应改为干式炉。

台湾近日空气污染严重，中南部今天持续空气欠佳，上午台南、高屏地区有15个监测站空气质素达到红害等级，云林斗六监测站至下午1时测出悬浮微粒达到140毫克、细悬浮微粒83毫克、空气质素指标160的红害程度。有斗六民眾表示，今天清晨起床就见到四周一片雾茫茫，还以为是尘雾，天愈亮呼吸就愈难受，想咳嗽、头也觉得发胀。