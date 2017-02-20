H7N9病毒發現變種 中國通報世衛組織

（北京20日綜合電）中國廣東省疾病預防控制中心通報，在2例感染H7N9病例中，發現變種病毒，意味該病毒已經突變為對禽類高致病性的病毒。中國已經向世界衛生組織通報。

中國近來H7N9禽流感疫情延燒，2月6日至12日全國通報69例H7N9病例，其中8人死亡。病例多數發生在長三角和珠三角地區，接觸被感染的禽鳥或暴露于活禽市場是人類感染的重要危險因素。

廣東省疾病預防控制中心週日通報，今年1月該中心對2例H7N9人類感染病例進行進一步基因測序分析時，發現在這2株病毒的血凝素鏈接?(月太)位置發生基因插入性突變，意味該病毒突變為對禽鳥高致病性的病毒。

廣東省疾病預防控制中心與農業部門相關專家溝通后的研判指出，這個變種病毒的序列分析結果尚未發現對人類感染力、毒性與人傳人的傳播能力增強的突變。

據了解，這2個病例發病前都曾經暴露在禽類環境中。目前一個病例已經康復，另一病例仍在治療中。105名與病患曾有接觸的密切接觸者，經過2週觀察，並未出現感染徵兆。