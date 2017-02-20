UTC严缺泊车位 筹建停车大厦不容缓

（本报斗湖19日讯）斗湖UTC自启用后，获得各界好评，但严缺泊车位，令市民深感不便，巴刹管理单位与交通执法治法不严是关键。

入口处明明安插著不准三吨罗里进入的告示牌，但只要在白天任何时候到该处，随时可以看到多辆三吨罗里停泊在建筑物前。

更有消息透露，这是部份小贩与负责抄写泊车费的泊车公司员工勾结，所以不必担心泊车费昂贵问题，将车子一天泊到晚，令其他市民无法找到车位。

斗湖国会议员拿督叶娟呈局绅为了减轻当地的泊车问题，也在几年前建设了四个主要让糕饼摊及猪肉档缷货使用的泊车位。但是几乎都被不负责任的私家车占据。

问题是为什么驻守巴刹的市议会员工与各有关的交通执法单位，包括交通警察，陆路交通局与商业车辆注册局都无动于衷？

同处一个建筑物的丹绒巴刹是全国最大巴刹，虽然大部分空间已充作UTC用途，可是还是出现许多空置小贩摊位，也证明车位不足造成消费人却步。

丹绒巴刹建好当初，几乎所有摊位都被出租，可是一年半载之后，小贩纷纷退租，空置的摊位也没有人要租，原因无他，是因为没有生意。只要有足够的泊车位带来大量的消费人群，摊位就会被青睐。

泊车位问题导致小贩没有生意纷纷将摊位退还给市议会，只要解决了泊车位问题，自然会随著消费市场的提升，恢复当初小贩们竞相申请摊位的盛况。

除了短期的加强执法之后，长期对策应加速筹建一栋多层停车大厦在建筑物旁边，只要停车大厦建竣，市民前往UTC与丹绒巴刹摊位的问题，就会迎刃而解。(18#)