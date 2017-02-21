合成对经济复苏充满信心 陈卓尔：建低价屋圆购屋梦

（本报斗湖十九日讯）英达镇［BSI］发展13年，合成产业发展有限公司昨天给予新闻媒体13年基础建设回顾以及未来展望和新房屋推介讯息。

合成产业首席营运员陈卓尔，昨天下午在新闻招待会上说，英达镇的体育休闲中心已经落成，配合最新需求宽敞设计高天花地板的体育中心，内设内有四个羽球场，篮球场，室内足球场，健身中心等，成为英达镇及附近地区人们活动的场所。

政府拨款兴建的长途巴士车站明年会落成，届时将带上人潮，创造商机。

陈卓尔透露，合成已经和PETRON签定合约，新工业店旁边的加油站很快可以动工兴建，惠益附近的驾驶人。

阿拔士区水供问题一向困扰著居民，合成特别在北边建了储水量1百20万公升的蓄水箱，建设已经完成，目前水务局进行试运和检验，水务局批准运作后，即可储水并供应居民，断水问题全面解决。

英达镇建在3座保留森林中间，环境优美空气清新，因此发展计划决定保留20%土地进行绿化，同时在南边的South Villa公寓旁开辟面积12英亩的南湖公园，让居民有个能进行轻便运动和休闲养生的好地方。

英达镇将引进大型商场如巨人超市和各种大批发市场，因为有了开放大学，沙巴大学分校，多间技术学校，和社区学院的设立，英达镇已经跃然成为斗湖的学府园地。

该公司副总经理杨雅慧［沙巴销售与营运部］说，新年回馈顾客的文化汇演继续举办，今年除了拿笃斗湖山打根之外，增加了亚庇的表演，感谢顾客一直以来不离不弃的支持。

合成在全球经济不景气冲击中要通过巨大考验，公司看到东海岸的产业前景，尤其斗湖前景更饶，今年公司在斗湖兴建2千间新房屋，公寓及双层排屋各1千间，公司对全球化经济不景气之际的国家经济复苏充满信心。

她说，13年前合成发展英达镇，目前已经建有房屋2千7百间，加上今年的2千间，接近5千间之数，英达镇成为斗湖的一个卫星市，人潮超过2万人，眾所周知有人就有商机，整个英达镇生机勃发。

新建的South Villa公寓价格定在20万左右，这是配合政府推行居者有其屋计划，政府将给予每一位第一间新房购买者3万令吉赞助金，合成看到斗湖人有需要公寓，公寓还有一项优惠即购贷合约全由政府负担，还享有第1年免费维修。

South Villa公寓分4期发展，每一期256间，总共16幢，公寓是新设计理念，非常的宽敞，注重采光，空气的流通，每间都是角头间，实际是为低价高级公寓，非常值得。

陈卓尔补充，为何房价高趋的这个时候合成反而能建低价房屋，个中原因英达镇的土地资源由农业地转为房屋地有优势，加上公司有自已的建材，所以能在通货膨涨经济低靡时段，有能力推出具竞争力的低价房屋。

对于以前有意购屋但货款不获得银行批准的潜在顾客，合成会找回他们建议他们购买政府赞助3万令吉的公寓，再不然合成贷款公司也可以批准房贷，因此这个时候购买房屋的梦想应该能够实现。

杨雅慧再说，英达镇今年推介双层排屋5H期，宽18呎长80呎，第一期建772间。合成考虑到现在的家庭人口较小，不需要太大的房子，同时土地建材猛涨，建小点价格可压低，协助政府达成居者有其屋的宏愿。

合成春晚热闹登场 近四千人出席同欢

（本报斗湖讯）合成产业发展有限公司18日晚假英达镇销售廊举办“合成2017华人农历新年新春晚会”，出席公眾近4000人，场面盛大热闹。

晚会邀请得中华商会，六大同乡主席或代表出席，丹斯里刘荣华准将及潘斯里欧玉莲及家人也成为座上宾，受到合成产业发展有限公司首席营运员陈卓尔及夫人，销售经理杨雅慧热烈招待。

所有出席者互祝新年快乐，欢乐交流并齐齐捞生。

晚会邀请4位名歌手傅美莉，李永华，方爱凌，陈豪活献唱，由名主持张佩瑶主持整个节目，当晚节目内容包括了舞龙麒麟及舞表狮。

农历新年庆祝当然少不了华人的传统舞蹈表演再配上现代热舞蹈表演，非常的丰富

丹斯里刘荣华准将及千金上台献唱两首歌曲，陈卓尔与李永华的掌声响起献唱，皆获得满堂彩声，增添喜庆的欢乐。

财神也在现场派发红包，晚会送出3个888抽獎大红包。

陈卓尔派了大红包后，晚会正式结束，大家尽兴而归。 (14)