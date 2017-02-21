留台同学会新春晚会 筵开十四席场面温馨 韦经强感谢大家大力支持

(本报斗湖二十曰讯)沙巴留台同学会斗湖分会於昨晚假金都大酒店成功举办丁酉年新春联欢晚会。

当晚筵开十四席，参加的会员及眷属有一百四十余人，场面温馨，充满了新春欢乐氣氛。该分会主席韦经强感谢大家的大力支持，踊跃参与，共庆佳节。

韦主席在致词中表示，该分会自去年四月份購買两幢双層店屋后，一直外租，租金收入充作该分会活动经费。

到了去年十二月份其中一幢二楼租户退租，执委会仍诀议用作会所，在陈貽机执委的安排下，目前这新会所正进行装修工作，包括地台铺木板、油漆、安装三部新冷气机，添購橱櫃及桌椅等，全部经费约需四万令吉，预期今年四月可完工启用。

韦主席说自从前年该分会出售旧会所给衛理公会后，该分会一直借用请榕俱乐部进行活动或开会，他感谢業主拿督張公贤局绅慷慨免费借用，也不收电费。

该分会将在十月份举办中秋节联欢晚会及颁发2017年席丘民献局绅奖厉金，韦主席促请同学们屆时踊跃参加，並为子女申请奖厉金。

今年沙巴留台文华之夜经訂於十—月二十四日及二十五日在山打根盛大举行，由留台山打根分会協举。这是沙巴留台人的盛会，韦主席也请斗湖留台同学踊跃参加，其襄盛举。

当晚菜肴丰富，拿督方金花学姐报郊十四席肥美森林蹓跶鸡，以及学長学姐们报效幸运抽奖红包和礼篮礼品，他当晚也一併致謝。(18#)