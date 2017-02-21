荥阳堂郑氏宗亲会嘉年华 逾三百宗亲参与其盛

(本报斗湖20日讯)由沙巴荥阳堂郑氏宗亲会总会主催沙巴荥阳堂郑氏宗亲会斗湖分会承办2017(丁酉年) 沙巴荥阳堂郑氏宗亲会嘉年华晚会日前于本坡一著名餐厅成功举办。

当晚宴开三十席约有三百余人出席参与其盛，出席者包括我国各州的宗亲代表，晚会节目有歌唱呈献外，尚有喝啤酒比赛及幸运抽獎助兴。

沙巴（荥阳堂）郑氏宗亲会斗湖分会主席郑贝显致词时表示希望各宗亲会代表们再接再厉，在以后的活动中能够给予他们更多的支持与协助，把郑氏公会发扬光大，传承下去！

在这里他特别感谢沙巴总会长，秘书长，他们经常关心问候他，新春嘉年华筹备进展如何等，感谢他们的宝贵意见！他也不忘感谢他的父母，他们给予他鼓励与支持，由此证明对他很有信心，把嘉年华晚宴举办顺利成功。

成办嘉年华展实力 郑国祯：促进文化认同

(本报斗湖20日讯)宗亲们受促继续保留艰苦奋斗，不骄不躁的优良作风，发挥敦亲睦邻，爱护长辈等重要精神。

马来西亚荥阳郑潘池总会长拿督郑国祯局绅日前在沙巴荥阳堂郑氏宗亲会总会主催沙巴荥阳堂郑氏宗亲会斗湖分会承办2017(丁酉年) 沙巴荥阳堂郑氏宗亲会嘉年华晚会上致词作上述披露。

他说，这次的嘉年华是由沙巴荥阳堂郑氏宗亲会主办，斗湖郑氏宗亲会承办，不但展示了文化实力，也让年轻一辈感受新春佳节的魅力, 新年是沟通、交流、欢聚的时节，是感受亲情、友情、爱情的良机，是认同文化身份，体认精神归宿的不二之选。

新春是中华文化独有的节日，当中包含了许多意义，万象更新，迎春纳福之外，最重要还是一家人欢聚在一起。

第二届沙巴新春嘉年华将连办三天，目的最是为了打造成一个可以让乡亲们一起过新年的重要平台。现场悬挂着的一个个灯笼，映衬着活动的喜悦气氛。

这次的嘉年华盛会几乎适合每个家庭的每个成员，无论男女老少都能在这儿找到他们感兴趣的活动，节目，及美食。欢乐喜气的气氛，溯源了新年本该有的热闹景象。

新年也意味着美好的一年已经到来，在面临新机遇的同时也面临着新任务，新挑战。因此，我们要继续保留艰苦奋斗，不骄不躁的优良作风，发挥敦亲睦邻，爱护长辈等重要精神。春到七彩事事喜，喜临空间处处春。

他谨代表郑氏宗亲会全体宗亲，预祝此新春嘉年华盛会进行的如火如荼，热闹非凡。

郑友惠冀更多宗亲入会 壮大组织促进团结

(本报斗湖20日讯)马来西亚是一个多元种族的国家，大家应该要和睦相处，互相尊重，互相忍让，不同的族群有不同的习俗，不同的禁忌，遇到有问题时应该好好讨论，谨慎处理，不可急促要采什么行动或发表偏激的言论。

沙巴荥阳堂郑氏宗亲会总会长郑友惠日前在沙巴荥阳堂郑氏宗亲会总会主催沙巴荥阳堂郑氏宗亲会斗湖分会承办2017(丁酉年) 沙巴荥阳堂郑氏宗亲会嘉年华晚会上致词作上述披露。

他说，荥阳一家亲, 沙巴荥阳堂郑氏宗亲会主催，斗湖分会承办的丁酉年新春嘉年华晚会当晚在这里盛大的举行。

他觉得可能是斗湖分会成立以来，最大型的一个盛会，从西马，砂拉越特地乘搭飞机来到斗湖参加的宗亲们超过50位，最难得是全马总会长拿督国祯宗长，前天就已经从吉打飞来斗湖。

宗亲会的成立，目的就是希望宗亲们能团结在一起，互相交流，互换心得，守望相助，进而希望大家在各行各业上都会有辉煌的成就。

荥阳在整个马来西亚有几十个的组织，所以到任何一州去，都会有相识的宗亲，要办什么事情，很容易可以找到宗亲们的协助和指点，所以他希望还没有加入宗亲会组织的宗亲们，早日加入各自所在地的宗亲会，壮大组织促进团结，开创更美好的明天。

马来西亚是一个多元种族的国家，大家应该要和睦相处，互相尊重，互相忍让，不同的族群有不同的习俗，不同的禁忌，遇到有问题时应该好好讨论，谨慎处理，不可急促要采什么行动或发表偏激的言论。就如目前用动物的毛制成品，引发一项争议。还好首相也促请有关当局勿争论，应以妥善方法处理，国民团结合作最好。

今年的经济走势还不很明朗，马币疲软，物价高涨，很多行业目前停滞不前，都在静观其变。也许沙巴会有较好的机会，因为沙巴州最近有声音响起，州大选可能会在近期内举行，若是属实，政府将会批出一些大工程以及新的发展被提出，促使沙巴经济会提升，这只是猜测。还是希望宗亲们要注意，量入而出，节俭为要，传承先贤们的刻苦耐劳精神和节俭的美德，以应对突来的转变，渡过难关。

他感谢郑贝显宗长所领导的沙巴荥阳堂郑氏宗亲会斗湖分会成功地举办新春嘉年华及团拜，让宗亲们有机会参与。如果没有错的话，郑贝显宗长应该是全马最年轻的会长。这次能成功的举办这盛会，也证明了他的领导能力很强，也说明斗湖宗亲们高度的合作精神， 马来西亚荥阳郑潘池联合总会新春大团拜将在下个星期六在吉隆坡举行，欢迎宗亲们出席参加，可以联络总秘书长国转宗长（012-3236523）。(14)