金马仑逾20旅友 仙本那欢乐游

（本报斗湖20日讯）一群西马金马仑高原观光客于2月16日，一睹被许多潜水客誉为潜水天堂的仙本那风采。

此行共有超过20名旅友，皆携眷前来。除了旅行，他们也想乘此机会来看看仙本那这座新兴之旅游城市有何发展之机会。

他们都是金马仑高原上各行业中之翘楚，所从事行业包括花卉种植、蔬果种植、五金、旅游业、餐饮业等，可谓包罗万有。

他们当天下榻驰名仙本那的海丰大酒店，并在当晚前往中国游客坊间好评盛传的肥妈海鲜餐厅用晚餐。

随后，他们在隔天早上在林老板潜水旅游度假中心的带领下前往驰名国际的马布岛及卡帕莱观光，并进行了浮潜活动及环岛观光。

团中一些观光客直呼好似来到了世外桃源一般的美境。据团中一位受访者表示，仙本那在大部分西马人的眼中仍是非常危险的。

他向记者透露，这主要是因为数年前频传的绑架案新闻让大部分对仙本那有兴趣者皆止步不前，或遭身边家人反对前来而放弃。

询及亲身在仙本那旅游后之感想时，他指出仙本那并不如外界盛传般如此危险，反之他感到这里散发着一股平和安详之气氛。

一名在金马仑高原从事餐饮行业吴姓观光客则指出，他在品尝道地的鲍鱼和各式海产后大赞好吃。

他向记者透露，在品尝过仙本那道地的鲍鱼和远近驰名的濑尿虾后，大赞其口感非常鲜甜，并表示，半岛一带比较难找到如此鲜甜且价格廉宜的海鲜。

不过，据团中某位受访者表示，虽然仙本那目前正在蓬勃发展，但她仍有许多待改善之处，包括最显而易见的卫生问题。他们希望以他们自身的经验及能力来作出改善，对这片土地及海洋带来更正面的发展。

而林老板潜水渡假度假中心东主林俊明在受访时向记者表示，目前前来仙本那旅游的游客绝大多数为中国人，与西马前来的观光客之比例约为95 :5。

他补充道，由于西马游客拥有较多选择，包括热浪岛以及泰国普吉岛与印尼巴厘岛等地，所以他们并不热衷于选择前来仙本那观光。因此，他希望更多本地人选择前来仙本那观光。

林俊明也在此感谢沙巴旅游局致力于推动州内旅游的努力，方使州内许多得天独厚的旅游资源得到开发，造福本地民众。