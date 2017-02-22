台演練領導人撤離 國台辦：不搞台獨不用怕

(中新网北京22日电) 台灣軍方近日進行演習，模擬當戰爭發生時，台灣當局領導人乘直升機安全撤離。國台辦發言人安峰山今日在記者會上回應時直言，如果不搞「台獨」，便沒甚麼可怕，又呼籲台灣當局要維護兩岸關係和平穩定，應回到「九二共識」的基礎上。

安峰山在記者會上表示，中方一直致力於兩岸關係的和平發展和台海和平穩定，而推進國防建設和軍隊發展是為了維護主權安全和領土完整的需要。他重申「台獨」勢力及其分裂活動是台海和平穩定的最大威脅。安峰山表示，如果你（台當局）不搞「台獨」，你有甚麼可怕的？所以他認為，台灣當局應認清形勢，回到「九二共識」的基礎上，只有這樣，才能真正的維護兩岸關係的和平穩定。

此外，被稱為「台獨教母」的台灣新任觀光協會會長葉菊蘭近日向大陸海旅會台北辦公室提出拜訪要求，稱願意訪問大陸，但尚未獲得回應。葉菊蘭認為這可能跟其個人政黨傾向有關。安峰山表示，海旅會是為兩岸的旅游業界和兩岸遊客提供服務的一個民間行業服務協會，相信有關業務上的事，其台北辦事處能夠自行處理好。強調兩岸同屬一個中國，堅持「一個中國」原則，反對台獨分裂的立場是一貫而明確。

“以武拒统”的行为

只会给两岸同胞造成巨大伤害

安峰山在回应有关台湾军方近期动作的提问时称，任何“以武拒统”的行为，只会给两岸同胞造成巨大的伤害。这样的作为必将遭到两岸同胞的坚决反对，是不可能得逞的。

安峰山强调，我们一直致力于两岸关系的和平发展和台海和平稳定。我们推进国防建设和军队发展是为了维护主权安全和领土完整的需要。两岸关系和平发展是台海和平稳定的根本保障，而“台独”势力及其分裂活动则是台海和平稳定的最大威胁。

“换句话说，如果你不搞‘台独’，你有什么可怕的？”安峰山说，台湾当局还是应该认清形势，回到“九二共识”的基础上来，只有这样才能真正维护两岸关系的和平稳定。

另有记者提及美国陆战队将驻守美国在台协会（AIT）和美军计划对台出售萨德系统的相关传言。

针对前者，安峰山指出，外交部发言人2月17日已经清晰地表明我们的严正立场。至于后者，他说，这是一个捕风捉影的猜测性报道。台湾问题是中国的内政，我们坚决反对任何国家对台军售或是与台湾搞军事合作，这一立场是众所周知的。（完）