斗湖天后宫 金狮腾跃闹元宵

（本报21日讯）斗湖天后宫于上个星期六晚上，即元宵节当晚成功举办《金狮腾跃闹元宵》联欢晚会，获得近千位善男信女及社会人士踊跃岀席，使天后宫内外人潮汹涌，水泄不通，『站』无虚席！

当晚七时，天后宫备有丰富素菜及茶点，与各信眾结缘。

八时，普照寺南狮团登场大闹天后宫，以农历丁酉年新春最后一轮鼓声，酬谢神恩。当鼓声响起，南狮就在天后宫前攀跃采青表演，更多人潮蜂拥前围观，迫使天后宫附近交通一时停顿。

天后宫八时卅分开始举行《金狮腾跃闹元宵》联欢晚会。由副筹备主任叶莲娣及节目主任符翠芬等主持的一系列娱兴节目及游戏，获得孩童们的特别欢心。

『儿童新春传统服装』比赛方面，结果三位最佳服装优胜者为：曹嘉莹，黄宇晴及黄宇瞳。优胜者随后由筹备副主任叶莲娣颁发红包一份，以示獎励。

在一片欢庆声中，主办当局也兼顾传统文化，灯谜主任林方可在天后宫广场内挂了三十题灯谜，吸引了一大群人士参与。这项射灯谜游戏成绩揭晓时，结果何程浩先生以答对二十七题荣获第一名，第二名有三位，都是答对二十五题，即林国贤，许优珍与许宽泉。

节目进行接近尾声，由林方可所扮演的《财神爷》突然随著《财神到》这首新年歌曲，边唱边跳地『降临』天后宫，向信眾贺年及大派红包。小孩们拥挤向前围著《财神爷》讨红包，大人们也不甘寂寞，个个都伸手向《财神爷》讨个《利是》，讨个好意头。

《财神爷看中你》这个节目中，周玲玲真是幸运的一位，获得全场大德的祝福红包。《猜花生多少粒》游戏的得獎者是梁丽娟。

筹备主任龙程盛稍后感谢眾善信给予天后宫一路来的热烈支持，也感谢台前幕后的所有工作人员，通力合作使得当晚的联欢晚会圆满成功举行。

斗湖天后宫位于斗湖市中心，每年农历新年，灯火缤纷明亮，香火旺盛，南狮迎春鼓声特别响亮，这二十多年来己成为斗湖新春一个热闹的焦奌。(18#)