曾荫权公职人员行为失当罪成 被判监20个月不获缓刑

（香港中通社22日电）香港特区前行政长官曾荫权因“公职人员行为失当罪”，22日在香港高等法院被判即时监禁20个月。至于陪审团早前未能达至裁决的首项控罪“行政长官接受利益罪”，暂定在今年9月重审。

当天早上，主审法官陈庆伟判刑时表示，陪审团早前的裁决清楚显示，不接受曾荫权只是一时疏忽。 作为行政长官必须有诚信，曾荫权在案中违反诚信。

陈庆伟表示，判刑要有阻吓性。量刑起点是30个月，由于曾荫权品格良好及对社会作出贡献等原因，减刑10个月。但他看不到判处缓刑的理由，曾荫权需即时收监。

离开法院时，曾荫权太太曾鲍笑薇表示会提出上诉。

2015年10月，曾荫权被控两项“公职人员行为失当罪”。2016年10月，他再被加控一项“行政长官接受利益罪”。本月17日晚，陪审团就两项“公职人员行为失当罪”，以8比1裁定其中一项罪名成立，另一项则一致裁定不成立。至于“行政长官接受利益罪”，陪审团则未能达至裁决。

曾荫权被裁定成立的“公职人员行为失当罪”，指他2010年至2012年担任行政长官期间，处理有关雄涛广播有限公司（雄涛）（其后更名为香港数码广播有限公司）3项申请时，其中包括批准雄涛提供数码声音广播服务的牌照申请，没有及时申报和披露有关个人利益事项。（完）