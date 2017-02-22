民进党成立新住民委员会 蔡英文授证“陆配”委员

(香港中通社台北22日电)民主进步党22日成立新住民事务委员会，作为该党与新住民之间的沟通平台。配合“新南向政策”，多位委员来自东南亚地区，仅一名来自大陆的委员。

据报道，民进党中常会上月25日通过该委员会的设置要点，由11至19名委员组成，设主任委员一名，为无给职。其他委员可不具备民进党籍，每3个月开会一次。

民进党主席蔡英文22日下午给其中8位到场的委员授证。主委陈凰凤是越南籍，现任节目主持人，也在大学教书。据指出，这批委员有些过去跟民进党都没什么关系。

蔡英文致词时表示，创党以来民进党始终主张要保障多元族群和多元文化发展，新住民在台湾已经将近50万人，新住民子女突破35万，新住民已经是台湾第五大族群，做为一个倾听民意尊重多元族群政党，民进党必须回应新住民的需求和意见。希望委员会能成为党内同仁与新住民朋友对话的平台。

委员名单中，来自大陆的宁家荣最受瞩目，她是彩妆保养品品牌的总经理，也是一名“陆配”。当天她向媒体说：“大陆是娘家，台湾是婆家”。

台媒报道，宁家荣12年前从大连嫁到台南，在大陆原是小学老师，但在台湾学历不被认可，开始在网络创业，打造面膜事业，成立品牌，并在实体通路上架，自己当老板。

其他委员则来自越南、印尼、泰国、缅甸、柬埔寨等地。（完）