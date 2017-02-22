江西多地严防H7N9流感疫情 活禽市场上演“空城计”

(中新社南昌22日电)“没有了，没有了。全部关了，全部关了！”

在江西南昌市东湖区一处活禽交易市场，喻新花对前来购买活鸡活鸭的顾客，不停地重复着上述话语。

去年入冬以来，由于受气候异常等多种因素影响，江西省H7N9疫情呈高发散发态势，波及8个设区市27个县区。连日来，江西省多地严格防控H7N9流感疫情，暂时关闭活禽交易市场。

自2月22日起，江西省会南昌对全市所有活禽经营市场实行暂时休市，并要求禁止任何活禽进入市场，清空存栏，做好市场的彻底清洁、消毒工作。

当天是南昌全市活禽交易市场休市第一天，喻新花正在自家摊位的鸡笼鸭舍前进行最后的清理打扫工作。

“休市关门了，生意自然就没有了”，从事活禽生意已有20余年的喻新花向记者抱怨道，四五年前这里也因禽流感原因暂时关闭过，如今是第二次，不过这次休市可能要持续14天，“希望禽流感早点过去，早点恢复生意”。

记者注意到，和她相邻的几个摊位昨日就已歇业。放眼望去，市场内空空荡荡，四处可见摆放整齐的家禽笼子，犹如上演“空城计”。

戴着口罩、背着消毒水箱的市场管理员熊庆华，正用手压喷雾器对市场内的所有摊位、笼舍进行清洁、消毒工作。

“活禽市场关闭后，我们会进行统一消毒，每天两三次，”熊庆华说，由于部分经营户对禽流感还不够重视，他们还会通过发放宣传册等方式，让经营户提高对禽流感的认识。

一位住在该市场附近的赵姓市民告诉记者，她现在去菜市场买菜都会带口罩，之前听说最近有禽流感，就已经没有买活禽了。“不只是活鸡，就连鸡肉我们都没怎么买了，还是多吃蔬菜好啊。”

中新社记者梳理发现，除了江西省会南昌，赣州市亦决定2月22日至3月8日，对赣州全市范围内所有活禽经营市场实行暂时休市；今年1月，发现H7N9确诊病例的九江市就已经启动应急预案，该市中心城区活禽交易场所暂时休市。

据江西卫生部门统计数据显示，2017年1月1日至2月12日，该省报告H7N9病例28例，死亡7人。江西省疾病预防控制中心专家评估认为，疫情总体特点未发生改变，接触被感染的禽或暴露于活禽经营市场是人感染的重要危险因素。（完）