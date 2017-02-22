重慶驚現墳墓教室 失婚女體驗死亡重生

(中央社 重慶22日電)中國重慶市出現一所「墳墓教室」，標榜藉由躺入墳墓，在墳墓裡沉思，體驗死亡經驗，可幫助離婚女性坦然面對失敗，獲得重生。

這個話題引發大陸網友熱議，態度兩極。有人說，「就是傳銷」、「確定不是傳銷或邪教？」「感覺好像陷阱」、「古墓傳銷派，玩的是思索生命，比那些賣個牙膏洗髮液的現代街道派強多了。」

但也有網友持肯定態度地說，「讓你死一回，才知道活著的可貴」、「墳墓沉思教育，若能喚醒更多因生活挫折而頹廢的女性，倒不失為一種有益的嘗試。」

綜合大陸新華網等微博報導，13名女性20日來到重慶市一山坡的一片野菜花地，山坡上共有6個挖好的墳墓。6名女性躺入墳墓，在墳墓裡面沉思，其他以前參加過的女性則站在一邊。

報導說，「墳墓教室」是1987年出生的劉太杰所開設。劉太杰19歲結婚，21歲當了媽媽，27歲創業失敗後，被老公無情虐待拋棄，她勇敢結束這段失敗婚姻。

報導說，失婚後，劉太杰透過2年多的艱難拚搏，今年29歲的她已有資產人民幣上千萬元，還帶著2萬多名女性一起創業。她的體重曾高達近80公斤，如今也瘦身成功為不到50公斤。

劉太杰開設的「墳墓教室」，標榜可以透過體驗死亡的方式，讓失婚女性學會感激、學會懺悔、珍惜生命，以更積極的態度面對失敗、面對人生，開始全新的未來，進而獲得重生。