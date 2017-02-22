鎖手銬纏鐵鏈　上庭仍不忘戴煲呔

（香港22日电）現年72歲的前特首曾蔭權爵士早前被裁定一項公職人員行為失當罪罪成，今早高等法院將進行判刑；由於曾蔭權前日於荔枝角收押所還押後報稱不適，被送往伊利沙伯醫院留醫M座羈留病房，故囚車今早由醫院押送曾上庭，約30名記者在醫院外守候，警方派多名警員到場維持秩序。

囚車於早上7時50分抵達M座羈留病房，多名懲教職員隨即帶曾蔭權步出醫院側門上囚車，戴上口罩的曾蔭權身穿西裝、襯配深紅色煲呔，鎖上手銬及身繫鐵鏈，神情落寞，與另外數名囚犯同押上車；囚車其後在近8時「出車」駛往高等法院，於8時20分左右抵達高院。

曾蔭權妻子鮑笑薇、兩名胞弟曾蔭煊、曾蔭培夫婦於早上9時30左右已抵達高院；其中鮑笑薇面容憔悴，抵達法院時更需家人攙扶。

判前眼泛紅送飛吻

判後木無表情

現年72歲的前特首曾蔭權爵士早前被裁定一項公職人員行為失當罪罪成，今被判囚20個月。曾蔭權於聽判詞時，法官要他站立聽判，他脹紅着臉抬着頭，其間他有不時咳嗽及喝水。宣判時，曾蔭權表現尚算冷靜，當得悉判囚後，曾及其家人均無露出激動之情。散庭時曾進入犯人檻，其間妻子、胞妹及兒子曾慶衍有走上前，曾微微蹲下向妻子及胞妹交代數句便進入囚室。

曾蔭權今早鎖上手銬及身繫鐵鏈，由近10名懲教署人員看守下押送上庭，曾抵庭後進入犯人檻等候判刑，其精神看似不錯，但面如死灰，木無表情。

曾蔭權的家人亦有到庭旁聽，曾其中一名胞弟見曾步入犯人檻即上前，二人對望及把雙手緊貼玻璃，曾弟更向曾稱「Peace(平安)、大哥Peace」，而曾胞妹曾璟璇則向曾飛吻。至開庭前，曾更向在旁聽席的家人飛吻回應，情緒顯得較為激動，不停咳嗽，雙眼及面通紅。

行為好可扣刑

明年愚人節前出冊

被控公職人員行為失當罪成的前特首曾蔭權，今早被判入獄20個月，約坐監607天。根據法例，如犯人在獄中行為良好，可扣減三分一刑期，換言之，若曾蔭權在獄中無行差踏錯，可扣減202天刑期，而他之前兩日在伊利沙伯醫院已坐兩天醫院監，即曾蔭權只需坐監403天，經計算後，最快可於明年3月31日放監，即4月1日愚人節回復自由身。

不過，若曾蔭權在獄中行為不良，則要坐足607天，扣減兩天醫院監後仍要坐足605天，經計算後，最快要明年10月19日才能放監。

由於曾蔭權很大機會會提出上訴，代表律師亦會向法庭為曾蔭權申請保釋候審，期間或可暫時離開監獄，故真正出冊日期隨時有變數。