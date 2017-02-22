麻疯病人救济协会联办医药福利营 逾400村民受惠

（本报山打根廿一日讯）马来西亚麻疯病人救济协会沙巴分会与沙巴防痨协会山打根分会联合推行的乡村医药福利营今年的第一个计划已在本月十八日及十九日，在兰瑙县的甘邦举行，来自附近十一个甘邦有大小四百余土著居民受惠。

今年的第一个活动正好遇到良好天气，分别有来自山打根与亚庇的四驱车队，义工，医务技术人员，其中有八名医生及八名牙医与二个协会的同仁，总共二十多人在本月十八日（星期六）出发来到兰瑙县的甘邦。

此行由马来西亚麻疯协会沙巴分会主席古惠敏亲自率队，并且携带了许多由公眾人士和义工本身捐助的旧衣服，饮食物到甘邦分派于当地的居民，这里的居民一般的生活比较落后与贫苦，尤其卫生与健康意识也比较差。

廿多名义工二天在此甘邦各尽其职，各自发挥其专业替村里居民提供服务，以灌输他们卫生知识，提升他们的活水平，包括由医生为他们作健康检查，牙医为有蛀牙和其他问题的村民拔牙等，其他义工等分别作饭，分配旧衣服与饮食物于村民，用药剂清洗儿童头发及给儿童理发。

此外，二个福利协会在招集了村民聚集时也特别给他们主持了健康的讲座，主要是关于麻疯病与肺病的基本认识，提升他们卫生意识与生活水平，彼等二天的义务工作在十九日当天结束。(11)(L3)