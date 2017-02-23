加略山教会800信众 与扣子叔叔共庆新春

（斗湖讯）斗湖加略山教会日前于教会礼堂成功举办了“扣子叔叔与你一家同欢爱的新年”活动。该活动共吸引了逾800位民众到场观赏别开生面的小丑表演，几乎座无虚席，反应可谓相当热烈。

值得一提的是，该表演乃是斗湖首次迎来小丑表演，因此吸引了不少父母与孩子前来观赏这场别开生面的演出。

“扣子叔叔”出场时，神态悠闲地骑着他的小自行车出场，即惹得现场观众欢呼连连，尤其是一众稚童们。他首先与观众表演了“棒子转盘子”、“抛球”等一系列特技演出。他鬼马滑稽的表演方式，惹得台下笑声连连，让民众暂时忘却生活大小问题，皆沉浸于当下的欢笑中。现场顿时弥漫了轻松欢快的气氛。

除了个人秀，扣子叔叔也积极地让现场来宾上台来一同分享欢乐。只见每一位被他请上台的来宾皆兴致勃勃、抱着跃跃一试的心态上来。随后，扣子叔叔与来宾们的即兴“合作演出”皆惹得台下观众哄堂大笑，而台上来宾也过足了瘾，笑容满面。

除了娱乐表演，扣子叔叔也在表演的当儿与来宾们分享一些正面价值观，尤其是台下看表演看得目不转睛的孩子们。这些分享相信将会提升孩子的心灵乃至于社会风气。

该表演于晚上10时左右正式结束。来宾们皆尽兴而归。

扣子叔叔郑南美 喜乐的心就是良药

（斗湖讯）“扣子叔叔”原名郑南美，是个道地的马来西亚人。他担任小丑至今已有18年，曾在世界各地为不同人群演出，当中包括世界小丑大会、日本世博会、台湾花卉节。他的风格多变，在表演中巧妙地结合了美式的俏皮和华人的演说技巧以及让人惊艳的小魔术。他的演出让人欢笑之余，更多的是感动。

1）当初为什么会选择当专业小丑？

本来我是在吉隆坡的中央艺术坊（CENTRAL MARKET）贩卖扣子等手工艺品。后来机缘巧合之下，一位魔术师朋友刚好缺人手，找我代替当小丑，而顾客也很满意我的表现。就这样做了几次过后，会入行是因为魔术师缺人手，找他代替。而顾客也很满意。后来我也陆续在一些家庭生日会中兼差小丑好几次。过后这副业也渐渐地变成我的正业。随后我也到美国专门学习小丑表演艺术。从中，我学习了更多的技巧，再尝试与我们亚洲特有的风格相结合，以配合本地民众的需求。

2）为什么起名为“扣子叔叔”？

其实当时我除了在美国学习小丑表演艺术之外，也把扣子等手工艺品带到美国去卖。在那里，我把客户的名字刻在扣子上。而美国小丑与本地的小丑不同之处在于，他们的小丑都有各自的名字和特色所在。所以，我就将自己起名为“扣子叔叔”，，与我原本的工作较贴切。

3）当专业小丑需具备什么条件？

性格开朗和爱与人互动是当专业小丑最重要的两个条件。我长期在教会从事小孩和青少年的工作，累积了不少与人互动的经验，当起小丑就得心应手。所以，与人互动才是专业小丑的主要工作，其他杂耍如折气球其实只是我们工作的一小部分。

如果本身个性开朗的话，当专业小丑其实并不会太难，因为其离自身的性格不太远。反之，如果天生性格内向的人就得付出更大的努力。不过，这不代表内向的人不可能成为出色的专业小丑。我也曾见过一名很严肃的工程师在扮小丑的时候，可以变成完全不同的人。他原来的语调是平平的，但一穿上小丑服后，声调自然会有高低起伏。

另外，我也认为专业小丑的化妆技巧很重要。有些小丑给人的感觉非常可怕，很大原因皆因其所化妆容。我见过一些高头大马的中年汉子对小丑抱有很大的恐惧感，皆因儿时阴影所造成。所以，小丑的妆容应尽量亲切可爱一些，这样才能吸引更多人来看你表演。相比之下，诸如抛球和折气球等杂耍技术高低并不是那么重要，因为我们并不是要博取别人的掌声，而应更注重与人作交流。

4）对你来说，什么是有效的人际互动？

我认为，与人互动并不仅限于娱乐大众，而是必须带出更积极的讯息与欢乐给别人。我时常在表演的时候灌输一些正确的价值观予小朋友们。另外，我也见过很多小丑喜欢在台上故意作弄人来逗人笑。这方式固然会达到哄堂大笑的效果，但被作弄的人可能会因此而不好受。

我始终认为，发自内心的笑才是最有感染力的。我们专业小丑必须要做到“让别人笑小丑，而不是笑被作弄的人”，这样才能算成功。我们也必须尽量让被请到台上的观众享受舞台，因为他们每一次的上台都是对我们表演者的信任。

我们专业小丑这一行有一句名言：“不需要让全世界的人笑，只要能让一个人笑，我们的任务就完成了”。其实，我们不需要特意讨好所有人。我曾在某个场合让一位平时不苟言笑的大老板，与我配合表演后笑得非常开心。他的员工事后才告诉我，这是他们第一次看到他们的老板笑得这么开心。笑，其实是很奇妙的。

送暖无国籍学童

（斗湖讯）扣子叔叔于日前造访恩典训练中心，为无国籍学子带来阵阵欢笑声。

扣子叔叔刚出场即以其滑稽的表现，惹得现场师生大声欢笑，场面乐融融。只见学生们皆饶有兴趣地看着台前的扣子叔叔准备变出什么新花样。而扣子叔叔也不让众人失望地，接连表演了“棒子转盘子”、抛球等杂技表演，让孩子们惊叹不已。

他也邀请了孩子上来与他一同配合表演。许多孩子皆争着上台来配合，可见其受孩子欢迎程度之高。他与孩子们的鬼马联合演出也博得不少掌声，台上的孩子们皆喜形于色。最后，他还以气球即兴制作了一些玩具送给勇敢上台的孩子们，以资鼓励。

扣子叔叔也在表演当中，间接地灌输了一些正面价值观予孩子们，以期提升他们的道德素养乃至于社会风气。

该表演于当天上午11时45分左右正式结束。该中心师生们皆尽兴而归。(14)