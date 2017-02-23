台空军涉毒案最新进展 20人初验结果呈阳性

(中新社台北23日电) 据中央社23日报道，台湾空军清泉岗基地涉毒案出现最新进展，台中市地检署当日指出，截至目前，营区发现疑似毒品51包，有20人尿检初验结果呈毒品阳性反应。

台湾防务部门于21日晚间发布新闻稿称，清泉岗基地在20日发现数小包疑似毒品的白色不明粉末及吸食器。22日，台中市地检署派驻4名毒品查缉小组检查官入营调查。

地检署介绍，不明粉末的初验结果为苯丙胺（Amphetamine）类毒品。目前发现的51包均为小包装，每包平均0.1克，呈带状散落在2公里范围内的营区球场、车棚、跑道、宿舍周边。

检方指出，全营官兵先依军方相关规定进行尿液检验，呈阳性反应者再送复验确认。该基地人数众多，仅目前完成初验者中已有20人呈毒品阳性反应。但初验存在伪阳性反应的可能，最终结果还需等待医院和鉴识中心复验。

连日来，台湾媒体对空军涉毒案保持高度关注。据综合《联合报》、今日新闻等报道，随着全案调查的推进，清泉岗空军基地被发现的毒品和涉毒人员数量“越来越多”，而此过程中军方曾一度表示，该基地3000名官兵已全部排除涉毒嫌疑。另有报道称，类似涉毒原因为“有人借机报复”的“阴谋论”已在军中发酵。

冯世宽下令：如违法绝不宽贷

台湾地区清泉岗空军基地发现疑似毒品粉末，防务部门首长冯世宽22日指示，要求空军方面全力配合调查，尽速厘清案情，如有涉案违法人员，一律严惩不贷。

综合台媒报道，台中市清泉岗空军基地干部20日上午执行机场巡逻时，发现有27包疑为安非他命与K他命的毒品，军方除通报相关单位调查、协助化验之外，也对基地全体近3000名官兵实施尿液筛检。

防务部门22日傍晚表示，冯世宽关切清泉岗基地发现毒品案调查进度，在听取专案报告后指出，本案对军誉形象影响甚巨，要求空军方面全力配合调查，尽速厘清案情，将涉案人员绳之以法，宣示台军官兵拒毒与反毒的决心。

冯世宽认为，毒品危害官兵身心与战力，营区内绝对不容许有吸食、运送、贩卖毒品等违法恶行，一经发现，依法严惩不贷，要求各单位引以为戒，由干部以身作则，从加强门禁管制、严格内部管理、落实法治教育、官兵相互关怀等方面，以实际行动积极防制毒品进入军中，维护部队纯净与安全。

军方表示，初步检验虽有10名官兵呈现阳性反应，但经三军总医院复检后，确认为阴性，已排除涉毒，目前官兵尿液检验仍持续进行，有关尿液筛检结果及证物化验报告均以检验单位正式报告为准，将秉持毋枉毋纵原则，一旦确认涉毒事实，绝对依法究办。（完）