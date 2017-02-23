国内外团体统筹拟定 长鼻猴拯救计划

（本报拿笃记者22日讯）长鼻猴专题研讨会拟定一项沙巴长鼻猴拯救计划草案。

国际及本地科学家，政府代理及所属行业参与者于本月23日的长鼻猴专题研讨会中拟定一项沙巴长鼻猴拯救计划。

这项研讨会是由Danau Girang Field Centre和沙巴野生动物局共同筹办，拟定多个专业项目以保护长鼻猴，五年内对这频危物种作广泛研究。沙巴长鼻猴行动计划将根据团队收集的建议而进行草拟。

Danau Girang Field Centre总监Benoit Goossens 博士称，希望沙巴长鼻猴行动计划能获得沙巴州政府内阁接受并落实，以拯救这个婆罗州特有物种，因为在沙巴它们面对失去栖息地及森林覆盖断裂危害。

于过去5年，沙巴野生动物局和Danua Girang Field Centre收集了沙巴长鼻猴的关键资料，包括数量统计，习性，基因及健康情况。在该计划中当局在多条河流包括京那巴登岸，西加麦，克里雅斯，苏谷河，勘测了长鼻猴，同时采集血液样本作个别基因分析。将集中投入更多的相关领域成员包括政府部门官员，非政府组织代表，旊游业者，油棕业者，科学家，长鼻猴专家以规划出方案拯救长鼻猴。

他说森那美基佥自2011年四月起，于6年中资助Danua Girang Field Centre三百九十六万令吉。其中心研究长鼻猴是三个至关重要的研究之一，另外两项研究计划是针对云豹和婆罗州野牛。

森那美基金管理委员卡罗玲克里丝丁鲁肖说，基金会感到骄傲，支持对在沙巴京那巴登岸发现的三种频危物种，长鼻猴，云豹及婆罗州野牛的研究，协助在沙巴的相关拯救计划。她说，沙巴野生动物局与Danua Girang Field Centre在这方面是献身伙伴。

对于拯救长鼻猴，现今的相关研讨会及工作团队包括世界各地专家是一个重要的里程碑。她说，Danua Girang Fiewld Centre对鼻长猴在沙巴数量研究是重要的尤其是在京那巴登岸下游的拯救工作具高价值，希望沙巴州政府能与相关单位合作从他们的科学研究中取得的资料落实到州拯救政策以让长鼻猴继续存在沙巴森林。

卡里珍克里丝丁鲁肖指出栖息地容积创造是该计划重要的目标，沙巴野生动物局与森林局要有较好的管理，特别是长鼻猴重要的栖息地红树林保护，红树林最近因发展而被砍伐比如养虾业，而重要的是相关当局要为当地人寻求替代性收入来源。而不是让环境与野生动物受伤害。

Danua Girang Field Centre博士生丹尼卡说，森那美基金资助该中心对长鼻猴研究以使能为京河，丹巴索河及西加麦河区的长鼻猴套上卫星追踪器，透过卫星追踪器以便能了解它们活动范围和迁徙情况。让当局能测定栖息地容积使长鼻猴在沙巴有足够生存空间。

作为环境保护支柱，森那美基金已承诺拨一千三百万令吉以保护具高价值的自然生态系统与脆弱频危物种，与此同时启动促进环境保护和生物多样化。（26）