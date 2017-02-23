曾蔭權展鐵窗生涯 家人下午探監

香港開埠以來首位被裁定公職人員行為失當罪成的前行政長官曾蔭權爵士被還押兩晚後，昨日(22日)被判囚20個月，即時入獄，正式開始其鐵窗生涯。判刑前還押首晚報稱不適，身穿囚衣被押送至伊利沙伯醫院的曾蔭權，經過兩晚「醫院監」，昨日判刑再被押送荔枝角收押所後，未有要再「搬巢」，其家人包括妻子及兩名弟妹於今午約2時半現身探監。眾人逗留近2小時後，於下午4時許離開，離開時並無回應記者提問。

據知荔枝角收押所一個由監督級人員任主席的分類及編級委員會最快今日召開會議，編配曾蔭權入住的監獄，他昨日判囚「真坐監」後至今，仍留於荔枝角收押所。昨日表明會替丈夫提上訴的曾鮑笑薇，今午約2時半在曾蔭權妹妹曾璟璇及弟弟曾蔭煊陪同下，到收押所探望曾蔭權，其中璟璇手持一袋物品，而早前為曾蔭權張羅懲教署認可物資的兒子曾慶淳就不見蹤影。

三人於下午4時10分探完監，返回探訪登記室取回私人物件後離開，曾蔭煊先行離開，被問及曾蔭權的情況，他拒作回應。2分鐘後曾太及曾璟璇步出，兩人亦對記者提問沒有回應，曾太更舉手示意不作回應。當走出路口發覺座駕還未抵埗，三人即折返登記室，其後由懲教署人員帶領步出，於下午4時25分登車離開。