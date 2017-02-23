特朗普將推新政打擊移民 華人或成驅逐對象

(華盛頓23日訊)美國總統特朗普早前的限制移民及難民入境禁令，引起外交風波，而國土安全部長凱利日前再推出「辣招」，針對犯罪的無證移民，大規模拘捕並遣返回國，以及加快他們離境的速度。有中國官媒分析認為，美國政府下一波的驅逐對象或是中國移民。

報道指，來自中國的移民大多以合法身份進入美國，但報道引述加州一位匿名律師指，部分中國移民以政治庇護或是婚姻等方式獲得合法身份，恐怕會成為下一波驅逐的對象。其他已取得合法身份的華人，以小聰明「享受」政府福利，例如賣掉自己的房子以便入住政府補助的老人公寓等，這也是移民執法的對象。

現時美國境內約1100萬無證移民，而目前約有23個國家不接受美國遞解出境，包括中國、阿富汗、伊朗等，墨西哥則不在其中。按照備忘錄，無證移民在美國境內犯事，可能因此被遣返，而海關人員可以將他們直接送到墨西哥，不論他們是否墨西哥籍。美媒認為，此舉勢必激怒墨西哥，又指特朗普只有得到墨國允許，才可以實行新措施。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘受訪時指出，特朗普正在兌現競選承諾，呼應國內的白人草根階層，新移民政策充分體現出他是強調「美國第一」、「白人至上」的民粹主義者。雖然遣返移民也將成為影響中美關係的因素，但不會像美墨之間那麼嚴重。時殷弘相信，美國國會、法院、媒體、民間團體都會出現反彈，而特朗普的移民政策可能為白人草根階層帶來經濟利益，但最終將造成社會廣泛分裂。

中國現代國際關係研究院美國所所長達巍周三表示，打擊非法移民也許有助改善社會治安，或提高白人草根階層就業率，但美國的活力也來自移民，特朗普的移民政策和他的經濟政策如出一轍，而美國「關門」的成效，還要觀察能否增加國家長遠的競爭力。達巍表示，特朗普的新一輪移民政策會有幾個 重點，包括一是可能激化美國聯邦政府和地方政府的矛盾，或導致美國與墨西哥等非法移民多的中美洲國家外交關係惡化等問題。