“红通”3号人物乔建军前妻赵世兰 在美多处房产或被拍卖

(香港中通社23日电)中国“红通”三号人物乔建军的前妻赵世兰已经同意让美国政府没收其在美国的多处房产。中新网2月23日援引美国《侨报》消息称，联邦检察官办公室日前表示，赵世兰的案子将于11月宣判，如果罪名成立，其财产或者由政府拍卖，或者让房产的共同所有者购买赵世兰余下的份额。

根据联邦检察官办公室提供文件中提到的地址，赵世兰在蒙特利公园市有4处房产，其中3处集中在一起并位于蒙市繁华地段。而根据房地产交易记录，这3处房产的最后一次交易都是在2015 年9月15日，其中一处多户住宅建筑估值约150万美元，另外一处酒店估值约为423万美元，第三处房产估值约74.4万美元。交易记录显示，这3处房产在2015年9月15日的总售价为1180万美元。然而，根据房地产经纪提供的信息，3处集中在蒙市繁华地段的房产都是用贷款购买，而所有者有多人。

法庭文件中提供的另外一个赵世兰拥有的房产实际上是一个超市和餐厅混合的建筑物，也处于蒙市的另外一个商业繁华地段，周边都是餐厅和购物广场，是华人餐饮购物常去的地方。

2011年11月，时任中储粮周口直属仓库主任的乔建军携款3亿多元（人民币，下同）潜逃异国，他被检查机关查实骗取国家粮食款7亿多元，后在中国百人“红色通缉令”上名列第三，其前妻赵世兰涉嫌移民欺诈和洗钱，2015年在华盛顿州被捕，而乔建军仍在逃。

据新华网此前消息，检方2015年3月对乔建军和赵世兰提出正式起诉时，罪名包括洗钱和移民欺诈。根据起诉书，赵世兰和乔建军在办理投资移民美国手续期间，通过中国温州、中国香港和加拿大的化名账户转移资金，两人实际上已经在2001年离婚，但在申请移民时仍称存在婚姻关系。（完）