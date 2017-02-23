香港女性平均寿命居世界第一 百岁老人中女性占七成

(新华社香港23日电)香港特区目前约有3800名人瑞(100岁以上的老人)，当中有七成为女性。预计50年后，香港将有4万多名人瑞，若以七成的比例推算，到时香港将有3万多名超过百岁的女性。

香港女性平均寿命87.3岁，位居世界第一，高出第二的日本女性(87.05岁)约0.25岁。香港女性平均寿命高出香港男性(81.2岁)约6岁。有预测指，到2064年，香港女性的平均寿命将延长至92.5岁，男性则为87岁。

香港人口约有700万，加上35万名外籍家庭佣工，共有730多万人口。其中，女性约有362万人，不算外佣人数，女性人数占香港总人口的一半之多，占比约为52%。

香港女性的劳动参与率为50.8%，也就是说在每100个15岁以上、可以工作的、健全的女性中，有51个是从事经济活动的，其余的则为学生或是家庭妇女。

在经济活动方面，香港律师行业中女性人数占比约为47%，会计行业的女性占比约为一半。在私人企业中，有三成管理人员是女性。担任恒生指数成分股企业的女董事，约占整个董事会的十分之一，高于全球其他地方，新加坡为9.5%，日本和韩国仅为3.1%及2%。

在香港特区政府部门的管理人员中，处长级以上有三分之一由女性担任，约为34%，在上世纪八十年代，这个比例则仅为5%。短短数十年间，升幅超过6倍。