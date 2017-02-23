高官目擊強制消費 中國下令整治旅遊

(中央社 台北23日電)剛傳出中國雲南省副省長陳舜年前在雲南參加旅遊團時，目擊商家強迫觀光客消費。中國國家旅遊局今天便宣布，從即日起至5月底，展開旅遊市場秩序綜合整治春季行動。

綜合中新網等陸媒報導，這次行動將對雲南麗江等7個重點地區問題進行督查，並查罰違法違規企業。

人民日報報導，雲南省副省長陳舜年前以普通遊客的身分參團旅遊，卻在一家旅遊購物商店內看到店家以「一對一」的方式盯著遊客，若購物達不到一定金額，就別想走出店門。

中國國家旅遊局23日宣布，從即日起至5月底，將聯合公安部、國家工商總局在全中國組織開展旅遊市場秩序綜合整治春季行動，將分為突擊檢查、集中整治和強化辦案3階段進行，為期3個月。

同時，中國國家旅遊局近期也將對雲南麗江、西雙版納、江西婺源、湖南鳳凰、陝西臨潼、四川九寨—黃龍、重慶渝中等7個重點地區進行重點督查。

報導指出，根據工作安排，春季行動主要工作任務包括五個方面，其中包括，緊盯市場亂源，嚴厲打擊強迫消費、欺客宰客、違反合約約定等遊客反應強烈的違法違規行為。