北京警方严打电信诈骗犯罪 冻结涉案资金近12亿元

（中新社北京24日电）北京警方23日通报称，2016年，电信网络新型违法犯罪查控中心共冻结涉案银行账号74万余个、涉案资金近12亿元（人民币，下同），关停涉案手机、固定电话等18万余个，累计为民众减少损失近20亿元。

北京警方用科技信息化手段应对电信诈骗新型犯罪。2015年，北京市公安局成立了全国首家省级反电信网络诈骗犯罪中心。2016年，根据公安部的授权，北京市公安局又成立了中国唯一一家电信网络新型违法犯罪查控中心。

北京市公安局刑侦总队副总队长臧学民在23日举行的新闻发布会上介绍说，在与电信诈骗犯罪嫌疑人进行较量时，为了不让犯罪嫌疑人获取最关键的验证码，警方甚至在验证码有效期内不停地拨打对方电话，建立最后一道屏障，确保民众的财产不受损失。

2016年，北京电信网络诈骗案件发案数量和民众损失同比均下降25%，破案数量同比上升1.72%，抓获犯罪嫌疑人同比上升了4.25倍，实现了“两升两降”的工作目标。

针对危害北京严重的台湾籍人员冒充大陆公检法机关进行的诈骗犯罪，北京警方开展“抽薪行动”，通过深入研判、精准打击，使之得到了有效遏制。臧学民称，此类发案和民众损失在2015年同比下降六成的基础上，2016年又下降五成。

针对一度高发的电话中冒充熟人进行的诈骗犯罪，北京警方开展专项打击，2016年共冻结涉案银行卡8万余张，冻结涉案资金1000余万元，关停20余家第三方支付公司的涉案POS机3000余台，破获涉及湖南、山东等地的电信诈骗案件千余起。

据臧学民介绍，北京警方还严打在京非法开贩银行卡、电信网络链、伪基站及电话购物推销等犯罪。2016年，依托专项行动共破获这四类案件820余起，抓获犯罪嫌疑人近400名，及时阻止损失7740余万元。（完）