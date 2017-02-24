家庭关怀协会 婚前教育课程 3月11及12日 黄侯民主讲

（斗湖讯）沙巴家庭关怀协会已定于三月十一日（星期六）及十二日（星期六）下午一点在该协会会所主办共十二小时的婚前教育课程。这课程主要是为正在恋爱计划结婚的男女及已婚五年内之夫妻所预备的。由资深婚前教育讲师及家庭治疗师黄侯民硕士主持。

「您是否正在步在爱情的路上，尝著带有苦涩又甜蜜的滋味，在爱中含著矛盾；想到结婚又喜又有一点害怕？这就是为您预备的重要课程！我们在为一天的婚礼花下不少时间和金钱，但是否也该为一生幸福的婚姻生活上花一些时间学习呢？」这是沙巴家庭关怀协会即将在斗湖举办的婚前教育工作坊之宣传资料。

据了解，该课程之目的是帮助正准备步入婚姻的情侣及新婚夫妇(五年内)更肯定婚姻的意义，对自我和对方有更深的认识，并强化两者的沟通及学习处理冲突的技巧，同时也能以成熟的心态在婚姻、亲子、姻亲、家庭财务、性与亲密关系上，建立一个更美满的婚姻。

课程将以讲师的讲述配合小组讨论及情侣间之互动，一起学习如何经营婚姻。六个单元的内容将包括第一单元所论的婚姻的意义，让情侣在准备结婚之际，视察两人对婚姻及组织家庭的观念及心理状态，同时也让双方能有效的沟通以互相了解彼此对婚姻与家庭的期待，进而调整彼此之差异。这课程也可以让已婚夫妇重温婚姻之初衷及调整婚后之生活和对婚姻的理念。

婚姻家庭之组成，让双力更了多两者的性格、成长背景如原生家庭之不同等如何带来婚后的不和谐，这部份是课程中的主轴之一。课程中将为二人一起做「原生家庭」分析，以互相深入了解双方如何在原生家庭的信念、亲密关系之表达之不同如何影响将组成的家庭。性格分析方面则使用TJTA及表相系统来分析两人的性格及性格差异，并透过互动增进双方关系。

根据专家之研究，夫妻间问题的关键是沟通。许多的冲突、误解都起源自双方沟通的模式。为何婚前的卿卿我我，但一结婚后就词不达意或减少沟通。也有些已婚夫妇虽理智上知道彼此相爱的，但总感觉不到爱的真实感；有些则「爱得很累」。课程中将针对这环节提供解决良方，即如何应用「爱的语言」及「智慧存款」演练，以协助夫妻可以有效的向对方表达可以让对方感受到的爱。然而，婚姻中的冲突是必然的，但如何处理冲突才是夫妻一生的学习。例如面对冲突时，是一起面对还是逃避？一味讨好？吵架？本工作坊将由讲师面授及由两者一起演练。

课程中将详细的让情侣们婚前先「讲钱」，以避免婚后「讲钱伤感情」。由经验丰富的财务规划师王明娟主讲。她将让情侣们先了解如何处理婚后的财务，如何规划婚后的财务目标及一同管理钱财。而家庭的投资理念及退休计划也是本单元的重点之一。最后也让大家想想是不需写遗嘱等。

工作坊的最后一个单元则谈男女的性爱观及婚后如何处理两人的性爱生活。男女对性的观念及性反应的不同，带来婚后性生活的不协调是其中一项夫妻问题的来源，因此好好的了解及在这话题上的沟通是夫妻的必修科目。

本工作坊由黄侯民硕士设计及主讲。据悉，黄讲师是萨提尔家庭治疗师，并取得NLP文凭及格执行师资格，被我国政府LPPKN委任为SMART START婚前教育课程导师。他具有多年辅导、主持讲座及培训经验；目前是马来西亚浸信会神学院教牧学（家庭事工）博士候选人。黄硕士曾任沙巴博爱辅导协会会长、马来西亚博爱辅导中心(亚庇分会)副主席及沙巴社会事务理会理事。目前是沙巴家庭关怀协会会长、山打根仁爱辅导协会顾问及马来西亚华社辅导协会理事。

本工作坊名额有限，只收十五对情侣或已婚夫妇（结婚五年内）。课程规定情侣或夫妻必须全程一起参与。报名费是每对RM200。凡欲更深入了解课程详情者，请联络课程主任林明丽0198834580, 伍时珍 0168260199或黄侯民 0128335989。