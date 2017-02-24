廣東截1178南亞人 80後佔多圖闖港打黑工

(廣東24日訊)大批「假難民」湧港並濫用酷刑聲請機制，甚至留港打黑工，帶來嚴重的治安及民生問題。在農曆新年過後，大批東南亞、南亞的偷渡客，取道廣東伺機湧港。廣東省公安邊防總隊通報，本月1日以來，廣東多地已查獲42宗偷渡案件，抓獲多達1178人，全部都是東南亞蛇客，當中更有人舉家偷渡。而在同期，香港警方亦查獲48名偷渡客。

廣東公安邊防總隊司令部參謀長趙全洪表示，查獲的1178名外籍人士全部為東南亞籍，「80後」佔比近8成，他們之間多是老鄉和親朋關係，甚至以家庭為單位，企圖偷渡至廣東沿海地區或轉道偷渡至香港「打黑工」掙錢。

趙全洪又批評，偷渡客在當地「蛇頭」的引誘下，鋌而走險偷渡，一方面自身安全和權利得不到保障，也易引發盜竊、搶劫、販毒等違法犯罪問題，令粵港兩地的社會治安帶來不小威脅。

他重申，目前，廣東邊防與香港警方不斷加大交流合作密度，形成了高效的反偷渡工作格局，有效地遏制了外籍人員經廣東偷渡香港的上升勢頭，香港警方今年以來查獲的偷渡人數同比下降70%。