普门观音庙明后天 两法会欢迎信众参加

(本报斗湖23日讯)斗湖普门观音庙于25-2-2017晚上7.30pm在大悲殿启建【顶礼文武百尊宝忏法宝会】敬。26-2-2019上午9.30am于梵音殿启建【慈悲放生法会】，礼恭敦都仁波切联袂千仁喇嘛主法。

法会加持力巨大，为各位师兄、各位功德主积累功德和福报提供了极好机会，同时也可以帮助所有功德主超度婴灵和亡者、去除附体、魔障、业障病、罪业，祈求事业顺利等提供了绝好机缘。

敦都仁波切指出文武百尊殊胜功德：久远在娑婆世界中有位具神变婆罗门，名为“童给称瓦”，其有位王子之弟子修行成就通达五明，因对上师产生嫉妒更加以杀害，得报应堕落于三恶趣同时受到六道轮回之痛苦，此时由普贤王如来及大日如来之慈悲观照，并为其宣说文武百尊之法，得到文武百尊之灌顶、听闻文武百尊之名号及寂忿尊之心咒，而且得到金刚萨埵和金刚手菩萨等等殊胜尊之加持，速得解脱恶趣生于人道。

藏密祖师莲花生大士云：「此文武百尊见闻即解脱法，是无修也能成佛无上法，也是一听闻即能解脱之法，更是造作重罪者速能解脱之法，是圆满成佛深甚无上法。具足福报有缘之众生听闻此无上法即能不堕恶趣。

中阴文武百尊修法可迅速消除一切恶业，清净罪障，一般众生个人需求愿望深广，但皆无法展其所愿，其因为遭受业障之阻碍牵缠，众生在报尽往生于中阴身之时，会亲见文武百尊现前而不会心生恐惧。

所有的堕胎父母对自己的堕胎婴灵心存愧疚，内心煎熬。他们一来担心自己的堕胎的婴灵下堕受苦受难，二来他们还担心婴灵对自己心存怨恨。若堕胎婴灵的父母以虔诚心供养法会，与法会结上善缘，将功德都回向给婴灵，对婴灵的超度必定会起至关重要的作用。依靠法会上供下施的多种功德，可以令现世者迅速积累无量福报，还可以促进婴灵转生善道甚至往生净土。

欢迎大家积极参加法会。参加法会一律随缘捐助，希望一切佛弟子不分传承宗派踊跃参加！

普门观音庙借库法会 人如潮涌 香火不绝

(本报斗湖23日讯)斗湖普门观音庙己于21-2-2017晚上九时启建【五路财神法会】。农历丁酉年正月二十六午夜11.00am启建【观世音菩萨借库】。恭请敦都仁波切联袂千仁喇嘛主法。

农历正月廿六日正正是观音开库日。观音开库，是民间信仰节日之一，相传观音在这天会开金库，让善男信女自行领取，助民致富。因对观音尊敬，故谦称“借库”。

昨晚，众多信众前往普门观音庙进香拜佛、求签问卜、酬神求财，祈望观音菩萨大发慈悲，开库带来好运。

整座普门观音庙内都是人如潮涌，钟鼓齐鸣，香火不绝，实在热闹非常(14)